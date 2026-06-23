Prosegue l’avventura ai Mondiali per Portogallo e Uzbekistan, due squadre ancora alla ricerca di continuità e soprattutto di una vittoria fondamentale per indirizzare il proprio cammino nel Girone K. La sfida in programma all’NRG Stadium di Houston rappresenta un passaggio chiave per entrambe, con obiettivi però molto diversi tra loro.

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Da una parte i lusitani, chiamati a confermare il proprio ruolo da favorita del girone dopo un esordio non perfetto; dall’altra l’Uzbekistan, alla prima storica partecipazione mondiale, che cerca risposte e soprattutto il primo risultato utile per restare in corsa qualificazione.

Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in diretta TV e streaming ufficiale

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Qui Portogallo

Qui Uzbekistan

Le probabili formazioni di Portogallo-Uzbekistan

Ilha iniziato il Mondiale con un pareggio per, una gara in cui è mancata la spinta decisiva per chiudere il risultato. La squadra ha mostrato qualità e buone trame offensive, ma anche qualche disattenzione di troppo nel finale di primo tempo, quando è arrivato il gol del pareggio avversario. Ora i lusitani sono già costretti a inseguire in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto considerando che il primato del girone rischia di allontanarsi già dopo la seconda giornata.L’esordio mondiale dell’non è stato semplice,che ha evidenziato il divario con una delle squadre più attrezzate del girone. Nonostante il risultato negativo, la formazione ha comunque mostrato carattere, trovando anche la rete del momentaneo pareggio prima del nuovo allungo avversario. La squadra arriva a questa sfida con la necessità di reagire e di conquistare almeno un punto per mantenere vive le speranze di qualificazione, consapevole però della difficoltà del match.Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Ramos.Martinez.

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Ct: Cannavaro.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida vede ilnettamente favorito sul piano tecnico e della qualità complessiva, ma dovrà evitare cali di concentrazione contro unche proverà a difendersi con ordine e a sfruttare ogni occasione in ripartenza. Icercheranno di imporre ritmo e possesso palla sin dai primi minuti, mentre glipunteranno su compattezza e ripartenze rapide.

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