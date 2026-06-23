Portogallo-Uzbekistan, Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per la seconda giornata del Gruppo K: Tv, Streaming e probabili formazioni.
Cristiano Ronaldo Jr, primo gol col Portogallo ed esultanza come il papà
Prosegue l’avventura ai Mondiali per Portogallo e Uzbekistan, due squadre ancora alla ricerca di continuità e soprattutto di una vittoria fondamentale per indirizzare il proprio cammino nel Girone K. La sfida in programma all’NRG Stadium di Houston rappresenta un passaggio chiave per entrambe, con obiettivi però molto diversi tra loro.
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Da una parte i lusitani, chiamati a confermare il proprio ruolo da favorita del girone dopo un esordio non perfetto; dall’altra l’Uzbekistan, alla prima storica partecipazione mondiale, che cerca risposte e soprattutto il primo risultato utile per restare in corsa qualificazione.
Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in diretta TV e streaming ufficiale
Portogallo-Uzbekistan sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
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Qui PortogalloIl Portogallo ha iniziato il Mondiale con un pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, una gara in cui è mancata la spinta decisiva per chiudere il risultato. La squadra ha mostrato qualità e buone trame offensive, ma anche qualche disattenzione di troppo nel finale di primo tempo, quando è arrivato il gol del pareggio avversario. Ora i lusitani sono già costretti a inseguire in classifica e non possono permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto considerando che il primato del girone rischia di allontanarsi già dopo la seconda giornata.
Qui UzbekistanL’esordio mondiale dell’Uzbekistan non è stato semplice, con una sconfitta per 1-3 contro la Colombia che ha evidenziato il divario con una delle squadre più attrezzate del girone. Nonostante il risultato negativo, la formazione ha comunque mostrato carattere, trovando anche la rete del momentaneo pareggio prima del nuovo allungo avversario. La squadra arriva a questa sfida con la necessità di reagire e di conquistare almeno un punto per mantenere vive le speranze di qualificazione, consapevole però della difficoltà del match.
Le probabili formazioni di Portogallo-UzbekistanPortogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Ramos. Ct: Martinez.
Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Ct: Cannavaro.
Cosa aspettarsi dalla partitaLa sfida vede il Portogallo nettamente favorito sul piano tecnico e della qualità complessiva, ma dovrà evitare cali di concentrazione contro un Uzbekistan che proverà a difendersi con ordine e a sfruttare ogni occasione in ripartenza. I lusitani cercheranno di imporre ritmo e possesso palla sin dai primi minuti, mentre gli asiatici punteranno su compattezza e ripartenze rapide.
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