La sfida tra Potenza e SS Monopoli 1966, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00, si configura come un appuntamento molto importante nella 38ª giornata del Girone C di Serie C, con possibili effetti significativi sulla classifica finale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI POTENZA-MONOPOLI SU BET365

Dove vedere Potenza-Monopoli in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Potenza-Monopoli sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

Il Potenza arriva a questo match occupando la decima posizione con 48 punti, frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte. La squadra ha mostrato un rendimento discreto soprattutto tra le mura amiche, dove ha costruito gran parte del proprio bottino con 9 successi, 7 pareggi e soltanto 2 sconfitte, segnale di una certa affidabilità interna.

Il Monopoli, invece, si presenta all’appuntamento in una posizione migliore, essendo settimo con 55 punti. Il suo cammino stagionale è stato caratterizzato da 15 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. In trasferta, però, la formazione biancoverde ha mostrato qualche difficoltà, raccogliendo 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, a conferma di un rendimento esterno non sempre costante.

Il confronto si preannuncia equilibrato anche alla luce dei dati recenti e dei precedenti diretti: l’ultima sfida ha visto il Monopoli imporsi per 2-1, ma il momento attuale delle due squadre lascia aperti diversi scenari. Nelle ultime cinque gare, il Potenza ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mentre il Monopoli ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, mostrando un andamento leggermente più stabile.

E allora che aspetti? Guarda ora Potenza-Monopoli in diretta streaming gratis su BET365