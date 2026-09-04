Brentford-Sunderland sono pronte. Quattro punti, quattro gol segnati e appena uno incassato: il Brentford ha cominciato il nuovo campionato confermando le ambizioni costruite nella passata stagione. Il prossimo banco di prova sarà rappresentato dal Sunderland, atteso al Gtech Community Stadium sabato 5 settembre 2026 alle ore 16:00 per la terza giornata di Premier League.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI LE DIRETTE SU BET365

Le Bees arrivano all'appuntamento ancora imbattute e con la possibilità di consolidare immediatamente la propria posizione nelle zone alte della classifica. I Black Cats hanno invece tre punti e si sono appena sbloccati contro il Fulham: presupposti che rendono interessante un confronto tra due squadre intenzionate a guardare ben oltre una semplice stagione di transizione. Prima del calcio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi presenti nei vari palinsesti: ESPLORA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONTROLLA GLI APPUNTAMENTI LIVE PROPOSTI DA LOTTOMATICA oppure CONSULTA VINCITÙ PER SCOPRIRE QUALI PARTITE SONO IN PROGRAMMA.

Dove vedere Brentford-Sunderland in TV e streaming

Brentford-Sunderland sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, canale 259, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00 di sabato 5 settembre. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso i dispositivi compatibili con il servizio.

Il momento del Brentford: quattro punti e un avvio convincente

La partenza del Brentford di Keith Andrews ha confermato le buone sensazioni che accompagnavano la squadra. All'esordio è arrivato un netto 3-0 contro il Tottenham, seguito dall'1-1 sul campo del Leeds United che ha portato le Bees a quota quattro punti. Proprio la prestazione di Elland Road ha soddisfatto Andrews nonostante il mancato successo. Il tecnico ha sottolineato la qualità del primo tempo e la capacità della squadra di assumere il controllo della partita dopo il vantaggio firmato da Kevin Schade. Il fatto di aver lasciato Leeds con un pizzico di delusione per il pareggio viene considerato dall'allenatore come un segnale del livello raggiunto dalla squadra.

Schade continua peraltro a confermarsi una sorta di talismano: il Brentford non ha mai perso una partita di Premier League nella quale il tedesco è riuscito a segnare. Un dato particolarmente interessante considerando il ruolo che dovrebbe avere ancora una volta contro il Sunderland. Andrews sembra intenzionato a confermare Igor Thiago come riferimento offensivo, con Callum Wilson inizialmente alle sue spalle nelle gerarchie. Sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Ouattara, Damsgaard e Schade, mentre Sangaré è candidato ad affiancare Janelt in mezzo al campo. Restano invece indisponibili Jensen, Milambo e Dasilva, mentre le condizioni di Van den Berg dovranno essere valutate prima della partita.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Callum Wilson del Brentford in azione durante la partita amichevole precampionato tra Brentford ed Eintracht Francoforte, disputata al Gtech Community Stadium il 15 agosto 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

Il momento del Sunderland: Le Bris riparte dalla vittoria

Il Sunderland ha già conosciuto entrambi i volti della Premier League nelle prime due giornate. Dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Ipswich Town, i Black Cats hanno reagito davanti al proprio pubblico superando 1-0 il Fulham grazie alla rete decisiva di Wilson Isidor. Una vittoria particolarmente importante per Régis Le Bris, che dopo la partita ha evidenziato la difficoltà della Premier League e soprattutto la capacità dei suoi giocatori di limitare la pericolosità del Fulham senza rinunciare alla ricerca del gol. Il tecnico francese ha insistito sul concetto di crescita progressiva: imparare dagli errori e ripartire immediatamente rappresenta uno dei principi sui quali vuole costruire la stagione.

La trasferta di Brentford rappresenterà quindi un test significativo per capire quanto il Sunderland sia già competitivo lontano dallo Stadium of Light. L'esperienza di Granit Xhaka può risultare fondamentale in una partita nella quale i Black Cats potrebbero essere costretti a trascorrere diverse fasi senza il controllo del pallone. Le Bris dovrebbe affidarsi ancora a Xhaka e Sadiki in mezzo al campo, mentre alle spalle di Isidor dovrebbero muoversi Hume, Le Fée e Angulo. In difesa spazio a Meunier, Mukiele, Ballard e Mandava. L'unico giocatore indicato in infermeria è Simon Adingra.

La chiave tattica di Brentford-Sunderland

Il Brentford proverà probabilmente a prendere l'iniziativa sfruttando soprattutto la propria capacità di attaccare gli spazi. Schade e Ouattara possono creare problemi sulle corsie, mentre Damsgaard avrà il compito di trovare zone libere tra il centrocampo e la difesa avversaria per rifornire Igor Thiago. Particolare attenzione dovrà essere riservata proprio a Schade. La sua velocità può costringere la linea difensiva del Sunderland ad abbassarsi, creando contemporaneamente spazio centralmente per gli inserimenti dei compagni.

Il Sunderland potrebbe invece cercare maggiore compattezza, affidandosi all'esperienza di Xhaka nella prima costruzione e provando ad accelerare immediatamente una volta recuperato il pallone. Isidor sarà il principale riferimento avanzato, ma molto dipenderà dalla capacità di Le Fée e Angulo di accompagnare rapidamente le transizioni.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Wilson Isidor del Sunderland festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Sunderland e Fulham, disputata allo Stadium of Light il 30 agosto 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Brentford-Sunderland: data, orario e informazioni sulla partita

La partita si disputerà sabato 5 settembre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra, con calcio d'inizio alle ore 16:00 italiane.