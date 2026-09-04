L'impatto di Matthias Jaissle con il calcio inglese sta iniziando a produrre risultati e soprattutto entusiasmo nel Nord-Est dell'Inghilterra. Il prossimo esame arriverà davanti al pubblico del St James’ Park, dove Newcastle-Bournemouth si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 13:30 italiane, mettendo di fronte due allenatori tedeschi e due squadre partite in maniera decisamente differente.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I Magpies sono ancora imbattuti e hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate di Premier League, mentre il Bournemouth ne ha conquistato soltanto uno. Il rendimento recente al St James’ Park invita però a non considerare scontato l'esito dell'incontro: le Cherries hanno dimostrato più volte di trovarsi particolarmente bene su questo campo e hanno vinto le ultime due trasferte di Premier League a Newcastle. Prima del fischio d’inizio puoi controllare anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata: SCOPRI GLI EVENTI IN DIRETTA DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA IL PROGRAMMA LIVE PROPOSTO DA LOTTOMATICA oppure DAI UNO SGUARDO AL PALINSESTO DI VINCITÙ PER VERIFICARE LE PARTITE DISPONIBILI.

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Il momento del Newcastle: Jaissle parte forte

In Italia, con calcio d'inizio fissato alledi sabato 5 settembre. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili con i servizi.

Il nuovo Newcastle di Matthias Jaissle ha iniziato la stagione dando immediatamente segnali incoraggianti. Dopo il 2-2 contro il Liverpool nella prima giornata, i Magpies hanno conquistato la prima vittoria battendo 2-0 il Tottenham a Londra grazie alle reti realizzate nella ripresa da Anthony Elanga e Yoane Wissa. Considerando anche l'EFL Cup, il Newcastle è ancora imbattuto nelle prime tre partite ufficiali della nuova stagione. La squadra sembra aver assimilato rapidamente le idee del nuovo allenatore, puntando su intensità, aggressività e una maggiore rapidità nello sviluppo della manovra.

Tra i protagonisti di questo inizio c'è soprattutto Anthony Elanga, a segno nelle prime due giornate di Premier League. Indicazioni positive sono arrivate anche da Yoane Wissa, mentre il nuovo arrivato Nico Gonzalez ha avuto un buon impatto a centrocampo. Jaissle deve però fare i conti con diverse assenze. Dan Burn, William Osula, Joelinton e Tino Livramento restano indisponibili per problemi fisici. Il nuovo acquisto Matias Fernandez-Pardo dovrebbe invece essere inserito gradualmente e potrebbe inizialmente trovare spazio dalla panchina.

Il Newcastle continua intanto a lavorare anche in prospettiva sul mercato. Il club ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista guineano Ousmane Diabaté, 18 anni, dal Gençlerbirliği. Il giovane non raggiungerà però immediatamente la rosa di Jaissle: resterà infatti in prestito al club turco per l'intera stagione 2026/27, continuando così il proprio percorso di crescita in Süper Lig prima di trasferirsi definitivamente in Inghilterra.

LONDRA, INGHILTERRA - 29 AGOSTO: Yoane Wissa del Newcastle festeggia dopo aver segnato il secondo gol durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Newcastle United, disputata al Tottenham Hotspur Stadium il 29 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Il momento del Bournemouth: Rose cerca la prima vittoria

Situazione differente per il Bournemouth, ancora alla ricerca del primo successo sotto la guida di Marco Rose. Le Cherries hanno raccolto appena un punto nelle prime due giornate, perdendo 2-1 contro il Manchester City e pareggiando successivamente 1-1 con l'Everton. Più che le prestazioni complessive, a preoccupare sono stati soprattutto alcuni passaggi a vuoto nella parte conclusiva delle partite. Il Bournemouth ha lasciato punti per strada nei minuti finali e continua inoltre a mostrare qualche vulnerabilità sui calci piazzati.

Rose può comunque ripartire dalle indicazioni positive offerte da alcuni elementi della rosa. Alex Scott ha trovato la rete contro l'Everton e proprio la sua prestazione gli è valsa anche una candidatura all'Adobe Creative Moment of the Month della Premier League per una giocata realizzata nella stessa partita. Riconoscimenti anche per Djordje Petrovic, protagonista di un ottimo avvio individuale nonostante le difficoltà della squadra. Il portiere del Bournemouth ha ricevuto addirittura due nomination per il premio Save of the Month della Premier League, entrambe per interventi effettuati nella partita contro l'Everton, rispettivamente sulle conclusioni di Bryn Morris e Barry.

Davanti, nel match contro il Newcastle, toccherà ancora a Evanilson, chiamato però a interrompere un periodo particolarmente lungo senza gol in Premier League, mentre Rayan ha già mostrato qualità interessanti nell'uno contro uno. Anche gli ospiti devono gestire diverse assenze: Eli Junior Kroupi, Amine Adli, Veljko Milosavljevic e Julian Araujo non dovrebbero essere disponibili.

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La chiave tattica di Newcastle-Bournemouth

L'intensità potrebbe essere uno degli elementi dominanti della partita. Jaissle vuole un Newcastle aggressivo nel recupero del pallone e capace di verticalizzare rapidamente, sfruttando soprattutto la velocità di Elanga e Barnes intorno a Wissa. Il Bournemouth dovrà quindi evitare di perdere palloni pericolosi nella propria metà campo. Rose potrebbe cercare di superare la prima pressione dei Magpies utilizzando Scott e Cook nella costruzione, per poi liberare Rayan, Kluivert e Tavernier alle spalle del centrocampo avversario.

Occhio anche ai calci piazzati. Le Cherries hanno mostrato difficoltà proprio in queste situazioni nelle prime giornate e la fisicità del Newcastle potrebbe diventare un fattore importante. La partita potrebbe inoltre cambiare volto con il passare dei minuti. Il Bournemouth ha già pagato alcuni cali nel finale, mentre il Newcastle ha dimostrato contro il Tottenham di poter aumentare ritmo e pericolosità nella seconda parte dell'incontro.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 APRILE: Alex Scott dell’AFC Bournemouth festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Arsenal e Bournemouth, disputata all’Emirates Stadium l’11 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Newcastle-Bournemouth: data, orario e canali