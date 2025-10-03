Il palinsesto della Championship inglese ci propone una sfida molto interessante: sabato 4 ottobre alle ore 16:00 il Preston ospita il Charlton al Deepdale: si preannuncia una sfida senza favorite, perché le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. Sebbene il campionato sia cominciato da poco, questa gara potrà dirci molto sulle ambizioni di entrambi i club. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Preston-Charlton GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Preston-Charlton, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Preston-Charlton in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, in modo da attivare il conto e guardare gratis Preston-Charlton in diretta live. Il match, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Ben 13 punti in classifica per il Preston, 12 per il Charlton. Un rendimento stagionale pressoché identico che pone entrambe le squadre in una condizione simile. Entrambe le compagini possono puntare al bottino pieno, con un lieve favore dei pronostici per i padroni di casa grazie all'atmosfera data dal supporto dei tifosi. Ad ogni modo si prospetta una sfida equilibrata, dove i dettagli faranno la differenza in un senso o nell'altro.
Le probabili formazioni di Preston-Charlton—
Preston (3-5-2): Iversen, Gibson, Lindsay, Storey, Vukcevic, Armstrong, Whiteman, Devine, Small, Smith, Osmajic. Allenatore: Paul Heckingbottom
Charlton (3-5-2): Kaminski, Gillesphey, Jones, Ramsay, Bell, Docherty, Coventry, Carey, Bree, Campbell, Kelman. Allenatore: Nathan Jones
© RIPRODUZIONE RISERVATA