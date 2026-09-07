Lo stadio della Pro Vercelli apre le porte a una sfida importante tra Pro Vercelli e US Folgore Caratese, due squadre che arrivano alla terza giornata del Girone A di Serie C con la necessità di conquistare punti. La Pro Vercelli occupa attualmente il 15° posto con un solo punto, mentre la Folgore Caratese è 13ª, anch’essa con un punto all’attivo. Entrambe cercano dunque una vittoria che possa dare morale e permettere di risalire la classifica. VEDI PRO VERCELLI-CARATESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come seguire lo streaming di Pro Vercelli-Folgore Caratese

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Le modalità di accesso allo streaming possono variare in base alla piattaforma e al servizio disponibile: è quindi consigliabile controllare preventivamente la programmazione della partita.

Pro Vercelli-Folgore Caratese: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto tra Pro Vercelli e Folgore Caratese mette di fronte due formazioni che hanno raccolto appena un punto nelle prime due giornate. La squadra di Daniele Bonera cerca la seconda vittoria stagionale dopo un avvio complicato, mentre gli uomini di Nicola Belmonte puntano a interrompere una serie di risultati negativi.

Partita: Pro Vercelli-US Folgore Caratese

Pro Vercelli-US Folgore Caratese Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Data: 7 settembre 2026

7 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Stadio Silvio Piola

Stadio Silvio Piola Città: Vercelli

Vercelli Streaming: Bet365 e Vincitù

La Pro Vercelli si presenta all'appuntamento con un punto conquistato nelle prime due giornate, frutto di un pareggio e una sconfitta. La formazione allenata da Daniele Bonera ha segnato una sola rete, subendone due. Una situazione che colloca i piemontesi al 15° posto e che rende particolarmente importante il confronto diretto con la Folgore Caratese.

L’US Folgore Caratese occupa invece la 13ª posizione con un punto. La squadra guidata da Nicola Belmonte ha mostrato maggiore incisività sotto porta rispetto agli avversari, realizzando tre gol, ma ha anche evidenziato qualche difficoltà in fase difensiva, con quattro reti incassate nelle prime due giornate.

Anche il rendimento recente conferma le difficoltà delle due squadre. La Pro Vercelli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, mentre la Folgore Caratese è ancora alla ricerca del primo successo, con due pareggi e tre sconfitte nello stesso periodo.

Il momento della Pro Vercelli

La Pro Vercelli arriva alla sfida con la necessità di invertire la rotta dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Un solo punto nelle prime due giornate e appena una rete realizzata rappresentano numeri che evidenziano le difficoltà incontrate dalla formazione di Daniele Bonera.

Il tecnico dovrà cercare soprattutto di aumentare la produzione offensiva, mantenendo allo stesso tempo l'equilibrio difensivo mostrato nelle prime uscite. I due gol subiti non rappresentano un dato particolarmente negativo, ma la scarsa capacità di trovare la via della rete ha finora impedito alla squadra di raccogliere punti più pesanti.

Il confronto con la Folgore Caratese può diventare quindi un passaggio importante per la Pro Vercelli. Una vittoria permetterebbe di rilanciare la squadra e di allontanare le zone più delicate della classifica.

Il momento della Folgore Caratese

La Folgore Caratese si presenta alla sfida con un solo punto in classifica, ma con numeri offensivi leggermente migliori rispetto alla Pro Vercelli. Le tre reti realizzate nelle prime due giornate testimoniano infatti una certa capacità di trovare il gol.

Il problema principale riguarda invece la fase difensiva. I quattro gol subiti hanno impedito alla formazione di Nicola Belmonte di trasformare la propria produzione offensiva in risultati positivi e hanno evidenziato la necessità di trovare maggiore solidità.

Il bilancio delle ultime cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte, racconta inoltre di una squadra ancora alla ricerca del primo successo. La trasferta contro la Pro Vercelli rappresenta dunque una nuova occasione per interrompere la serie negativa e conquistare tre punti fondamentali per il morale e per la classifica.