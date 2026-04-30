Dopo il successo col Bayern nella semifinale d'andata di Champions League, il Psg si rituffa in campionato per la sfida del 32° turno col Lorient (sabato, ore 17:00). Ospiti già salvi e senza reali obiettivi, padroni di casa per andare a +9 in attesa del Lens che scenderà in campo alle 21:00 col Nizza. Guarda ora Psg-Lorient GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Psg

La squadra di Luis Enrique arriva da una sfida di altissimo livello in Champions League, il 5-4 contro il Bayern Monaco nella semifinale d’andata, una gara estremamente dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale.

Ora il contesto cambia completamente: si torna in campionato, dove il PSG ha un obiettivo molto concreto. I parigini possono portarsi a +9 sul Lens, quando mancano soltanto tre giornate alla fine della Ligue 1, avvicinandosi in modo decisivo alla chiusura del discorso titolo.

Qui Lorient

Psg-Lorient, probabili formazioni

Dall’altra parte ilarriva in una condizione completamente diversa: la squadra è, quindi senza pressioni di classifica. Questo dato è importante perché cambia totalmente l’approccio alla partita: nessun obiettivo concreto può trasformare il Lorient in una squadra più libera, ma anche più imprevedibile.: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Mayulu, Beraldo, Ruiz; Ramos, Barcola, Lee.: Enrique.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Adjei, Meite, Faye; Katseris, Cadiou, Abergel, Kouassi; Pagis, Makengo; Dieng. Allenatore: Pantaloni.

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