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Dopo il successo col Bayern nella semifinale d'andata di Champions League, il Psg si rituffa in campionato per la sfida del 32° turno col Lorient (sabato, ore 17:00). Ospiti già salvi e senza reali obiettivi, padroni di casa per andare a +9 in attesa del Lens che scenderà in campo alle 21:00 col Nizza. Guarda ora Psg-Lorient GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Psg
La squadra di Luis Enrique arriva da una sfida di altissimo livello in Champions League, il 5-4 contro il Bayern Monaco nella semifinale d’andata, una gara estremamente dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale.
Ora il contesto cambia completamente: si torna in campionato, dove il PSG ha un obiettivo molto concreto. I parigini possono portarsi a +9 sul Lens, quando mancano soltanto tre giornate alla fine della Ligue 1, avvicinandosi in modo decisivo alla chiusura del discorso titolo.
Qui LorientDall’altra parte il Lorient arriva in una condizione completamente diversa: la squadra è già matematicamente salva, quindi senza pressioni di classifica. Questo dato è importante perché cambia totalmente l’approccio alla partita: nessun obiettivo concreto può trasformare il Lorient in una squadra più libera, ma anche più imprevedibile.
Psg-Lorient, probabili formazioniPSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Mayulu, Beraldo, Ruiz; Ramos, Barcola, Lee. Allenatore: Enrique.
Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Adjei, Meite, Faye; Katseris, Cadiou, Abergel, Kouassi; Pagis, Makengo; Dieng. Allenatore: Pantaloni.
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