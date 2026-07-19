Il primo turno dell'MSC Hamburg Ladies Open propone la sfida tra Kaitlyn Quevedo e Anhelina Kalinina, due giocatrici che hanno costruito gran parte del proprio rendimento sulla terra battuta e che arrivano ad Amburgo con l'obiettivo di chiudere al meglio l'ultima settimana europea prima del trasferimento in Nord America.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI QUEVEDO-KALININA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Quevedo-Kalinina in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Quevedo-Kalinina BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

Entrambe le tenniste si trovano a proprio agio sui campi lenti, dove la capacità di sostenere scambi prolungati, la solidità da fondo campo e la pazienza nella costruzione del punto possono fare la differenza. Le condizioni di Amburgo potrebbero quindi esaltare le caratteristiche di entrambe le protagoniste.

Quevedo cercherà di sfruttare questa occasione per mettersi in mostra contro un'avversaria più esperta, puntando sulla continuità e sulla capacità di rimanere competitiva negli scambi più lunghi. Kalinina, invece, proverà a far valere il proprio bagaglio di esperienza e la conoscenza delle dinamiche tipiche della terra battuta per avanzare nel torneo.

Il confronto sarà inoltre un'assoluta novità per entrambe: Kaitlyn Quevedo e Anhelina Kalinina non si sono mai affrontate in carriera. L'assenza di precedenti diretti rende la sfida ancora più interessante, lasciando spazio a un match nel quale saranno fondamentali l'adattamento alle condizioni di gioco e la gestione dei momenti decisivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI QUEVEDO-KALININA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO