Lo streaming gratis della gara RAAL La Louviere-Gent: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
Il campionato belga 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra RAAL La Louviere-Gent, in programma domenica 16 agosto alle ore 16:00. Le due squadre arrivano all'appuntamento con un avvio di stagione differente: il Gent ha conquistato 3 punti nel primo turno, mentre la RAAL La Louviere è ancora ferma a 0 punti.
La formazione di casa proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare i primi punti del campionato, mentre il Gent vuole dare continuità al successo ottenuto all'esordio. Una sfida che mette quindi di fronte due squadre con motivazioni diverse, ma entrambe intenzionate a ottenere un risultato importante.
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La RAAL La Louviere cerca il riscattoLa RAAL La Louviere affronta la seconda giornata davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di cancellare lo zero dalla classifica. Dopo la sconfitta all'esordio, la formazione di casa proverà a reagire e a mettere in difficoltà il Gent.
Il fattore campo può rappresentare un elemento importante, ma servirà una prestazione particolarmente attenta per contenere una squadra che ha iniziato il campionato con una vittoria.
Il Gent vuole dare continuitàIl Gent arriva alla sfida con 3 punti in classifica e vuole confermare il buon avvio di stagione. La formazione ospite proverà a sfruttare la maggiore fiducia derivante dal successo dell'esordio per conquistare altri tre punti.
La trasferta rappresenta però un test da non sottovalutare, soprattutto contro una RAAL La Louviere desiderosa di reagire davanti ai propri tifosi.
Il momento delle due squadreLa sfida tra RAAL La Louviere e Gent mette di fronte due squadre separate da tre punti dopo il primo turno. I padroni di casa hanno bisogno di muovere la classifica, mentre il Gent può portarsi a quota 6 punti con una seconda vittoria consecutiva.
Il Gent parte con i favori del pronostico grazie al successo ottenuto all'esordio, ma la RAAL può contare sul fattore campo per provare a riequilibrare la sfida.
Le probabili formazioni di RAAL La Louviere-GentLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato belga.
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