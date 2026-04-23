Il Racing Club de Avellaneda ospiterà il Barracas Central nella gara valida per la 16ª giornata del torneo Apertura della Liga Profesional de Fútbol. Il match è in programma sabato 25 aprile all’Estadio Presidente Perón, con calcio d’inizio fissato alle 02:30 italiane.

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Il momento delle due squadre

Il Racing arriva a questo appuntamento occupando la parte centrale della classifica del Gruppo B, con un percorso fatto di alti e bassi: 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La squadra guidata da Gustavo Costas ha mostrato un rendimento casalingo non sempre continuo, ma comunque equilibrato nei numeri, con una sostanziale parità tra gol fatti e subiti.

Il Barracas Central, allenato da Rubén Darío Insúa, si presenta invece leggermente meglio in classifica e con una maggiore capacità di raccolta punti, anche grazie a un rendimento discreto lontano da casa. Tuttavia, la squadra alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto che ne limitano la continuità.

Nel complesso, la sfida appare equilibrata ma con un leggero vantaggio per il Racing, soprattutto per il fattore campo e la spinta del proprio pubblico. La capacità di sfruttare le occasioni sotto porta e di mantenere ordine difensivo potrebbe risultare decisiva in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di intensità.