I tifosi del Napoli accolgono Allegri con "Chi non salta juventino è"

Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone la sfida tra Racing-Tigre, in programma nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto alle 01:30 italiane. All’Estadio Presidente Perón si affrontano due squadre alla ricerca di punti importanti per iniziare nel migliore dei modi il nuovo torneo e trovare continuità nel percorso stagionale.

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La Racing cerca il riscatto davanti ai propri tifosi

La

affronta il terzo turno del Clausura con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e conquistare un risultato positivo. La formazione di Avellaneda vuole recitare un ruolo da protagonista nel torneo e sa che partire forte può essere fondamentale per mantenere alto il morale e le ambizioni stagionali.

Davanti al proprio pubblico, la Racing proverà a imporre il proprio gioco attraverso possesso palla e pressione offensiva, cercando di mettere in difficoltà la difesa del Tigre.

Il Tigre vuole sorprendere in trasferta

Il

arriva alla sfida con la volontà di ottenere un risultato importante su uno dei campi più difficili del calcio argentino. La formazione ospite punta sulla compattezza e sull’organizzazione tattica per limitare le qualità della Racing e provare a colpire nei momenti decisivi.

Una prestazione positiva ad Avellaneda rappresenterebbe un segnale importante per il prosieguo del Clausura.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due squadre con obiettivi importanti e alla ricerca di continuità nelle prime giornate del campionato. I padroni di casa vogliono sfruttare l’entusiasmo del proprio pubblico, mentre gli ospiti puntano a conquistare punti preziosi lontano da casa.

Una gara che potrebbe essere decisa dagli episodi, considerando l’equilibrio tipico del calcio argentino.

Le probabili formazioni di Racing-Tigre

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.

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