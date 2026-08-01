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Il campionato rumeno 2026/27 prosegue con la 3ª giornata, che propone la sfida tra Rapid Bucarest-CFR Cluj, in programma domenica 2 agosto alle ore 20:30. Allo Stadionul Giulești si affrontano due club storici della Liga I, pronti a contendersi punti importanti in un match che mette di fronte due formazioni con ambizioni di vertice.
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Il Rapid Bucarest punta sul fattore campoIl Rapid Bucarest affronta una delle sfide più importanti di questo avvio di campionato davanti ai propri tifosi. La formazione della capitale vuole confermare le proprie ambizioni e sfruttare l'atmosfera dello Stadionul Giulești per conquistare un risultato positivo contro una delle squadre più esperte del calcio rumeno.
I padroni di casa proveranno a imporre ritmo e intensità, cercando di mettere in difficoltà il CFR Cluj con un atteggiamento offensivo e aggressivo.
Il CFR Cluj vuole continuare il proprio percorso da protagonistaIl CFR Cluj arriva alla sfida con l'obiettivo di confermarsi ai vertici della Liga I. La formazione ospite è una delle realtà più vincenti del calcio rumeno negli ultimi anni e punta anche in questa stagione a competere per le prime posizioni.
In trasferta il CFR proverà a sfruttare esperienza e qualità della rosa per ottenere punti preziosi, gestendo con attenzione una gara che si preannuncia combattuta.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Rapid Bucarest e CFR Cluj rappresenta uno dei confronti più interessanti della terza giornata del campionato rumeno. Entrambe le squadre vogliono accumulare punti importanti per non perdere terreno nella corsa agli obiettivi stagionali.
Il Rapid potrà contare sul sostegno del proprio pubblico, mentre il CFR Cluj proverà a far valere maggiore esperienza e solidità per uscire dallo Stadionul Giulești con un risultato positivo.
Le probabili formazioni di Rapid Bucarest-CFR ClujLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata della Liga I rumena.
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