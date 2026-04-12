La sfida tra i Toronto Raptors e i Brooklyn Nets arriva in un momento cruciale della stagione regolare, con i canadesi ancora pienamente coinvolti nella corsa ai playoff e i newyorkesi ormai proiettati verso il finale di stagione senza obiettivi di classifica. Guarda ora Raptors-Nets GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Raptors-Nets Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV
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Come accedere allo streaming:—
Qui Toronto Raptors—
I Toronto Raptors si presentano a questa partita con un obiettivo molto chiaro: blindare un posto tra le prime sei della Eastern Conference e assicurarsi così l’accesso diretto ai playoff.
La sconfitta contro i New York Knicks ha complicato leggermente la situazione, facendo scivolare la squadra al sesto posto, ma il destino resta ancora nelle proprie mani. Una vittoria contro Brooklyn potrebbe non solo garantire la qualificazione, ma addirittura aprire scenari migliori in classifica, a seconda dei risultati delle dirette concorrenti.
Qui Brooklyn Nets—
Dall’altra parte ci sono i Brooklyn Nets, ormai fuori dalla lotta playoff e con la testa già rivolta alla programmazione futura. La stagione è stata difficile e il rendimento recente riflette questa situazione: poche certezze, risultati altalenanti e un’attenzione crescente allo sviluppo dei giovani e alla valutazione del roster. Le ultime partite hanno comunque mostrato qualche lampo offensivo, con prestazioni individuali interessanti, ma senza la continuità necessaria per competere stabilmente.
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