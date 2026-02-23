derbyderbyderby streaming Raptors-Thunder, dove vedere lo streaming della NBA: la diretta tv live gratis

Raptors-Thunder, dove vedere lo streaming della NBA: la diretta tv live gratis

La notte NBA fa tappa alla Scotiabank Arena, dove i Toronto Raptors ospitano gli Oklahoma City Thunder in una sfida interconference che promette intensità e ritmo elevato. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 01:30 italiane, un appuntamento interessante per valutare ambizioni e stato di forma delle due squadre.

Hai tre possibilità per guardare Raptors-Thunder in streaming gratis:

Dove vedere Raptors-Thunder in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Raptors-Thunder è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione pratica per seguire l’NBA da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Raptors-Thunder nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    I Toronto Raptors scendono in campo con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa e alzare l’intensità difensiva, cercando di imporre il proprio ritmo contro un’avversaria giovane e dinamica. La gestione dei possessi e la capacità di restare solidi nei momenti chiave saranno aspetti determinanti.

    Gli Oklahoma City Thunder, dal canto loro, puntano su energia e talento per provare a strappare un successo esterno di prestigio. La sfida rappresenta un banco di prova importante per misurare solidità e ambizioni nel cuore della stagione regolare.

