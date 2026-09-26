Il Ravenna si prepara a ricevere il Gubbio con l'obiettivo di continuare a stupire e, soprattutto, di mettere pressione alla capolista. Dopo sei giornate, i giallorossi sono ancora imbattuti e occupano le zone altissime della classifica, trascinati da un rendimento difensivo di assoluto livello e da una continuità che ha trasformato l'avvio di stagione in qualcosa di più di una semplice sorpresa. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Di fronte ci sarà un Gubbio che arriva all'appuntamento con numeri decisamente meno brillanti e con la necessità di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta interna contro l'Ostiamare. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Ravenna-Gubbio in Diretta TV e in Streaming

Ravenna-Gubbio si gioca domenica 27 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone B). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 253 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone

Qui Ravenna

Qui Gubbio

Ravenna-Gubbio, probabili formazioni

Ilarriva alla sfida da, frutto di quattro vittorie e due pareggi. La squadra giallorossa non ha ancora perso una partita e ha incassato appena, riuscendo inoltre a mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro giornate consecutive. Anche sul fronte offensivo i numeri sono positivi, con, cinque dei quali portano la firma di, autentico riferimento del reparto avanzato. Il momento è quindi particolarmente favorevole e il Ravenna vuole sfruttarlo per proseguire la propria corsa nelle zone alte e avvicinarsi ulteriormente alla vetta.Ilsi presenta invece al Benelli al, dopo aver raccolto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle prime sei giornate. Gli umbri hanno segnato, ma ne hanno già incassati 11, mostrando una maggiore difficoltà nel trovare equilibrio rispetto agli avversari. L'ultimo turno ha lasciato inoltre una ferita importante, con la sconfitta interna contro l'Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Tenkorang, Lonardi, Duca; Da Pozzo, Rabbi, Maggio.Andrea Mandorlini

Gubbio (4-3-2-1): Bagnolini; Podda, Baroncelli, Barry, Barani; Zallu, Di Noia, Rosaia; Spina; Cardascio; La Mantia. All. Mimmo Di Carlo

Ravenna-Gubbio: data, orario e canali