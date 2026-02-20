Lo streaming gratis della gara di campionato Ravenna-Sambenedettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 20 febbraio - 08:30

Il Girone B di Serie C propone una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: il Ravenna ospita la Sambenedettesesabato 21 febbraio alle ore 17:30. I giallorossi sono secondi con 52 punti e puntano a restare in scia alla vetta, mentre la Sambenedettese è diciassettesima a 24 punti, in piena lotta per evitare le zone più delicate della classifica.

Dove vedere Ravenna-Sambenedettese in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Ravenna-Sambenedettese è disponibile per gli utenti registrati sulla piattaforma di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre — Il Ravenna, secondo con 52 punti, sta disputando un campionato di alto livello e vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nelle zone di vertice. La squadra di Marco Marchionni si affida a solidità e continuità di rendimento.

La Sambenedettese, diciassettesima a 24 punti, è chiamata a una prova di carattere per provare a invertire la rotta. La formazione allenata da Ottavio Palladini punta su intensità e spirito di sacrificio per conquistare punti preziosi.

Le probabili formazioni — Le probabili formazioni di Ravenna-Sambenedettese mettono a confronto due moduli differenti. Il Ravenna dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, puntando su equilibrio a centrocampo e presenza offensiva con le due punte. La Sambenedettese risponde con il 3-4-3, sistema che garantisce ampiezza e pressione offensiva grazie al tridente.

Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini