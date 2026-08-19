La LaLiga regala un avvincente confronto salvezza tra Rayo Vallecano e Deportivo Alavés. L'incontro si disputerà giovedì 20 agosto 2026 alle ore 21:00 nella suggestiva cornice dello Stadio Vallecas di Madrid. La formazione di casa, guidata dal nuovo tecnico Beñat San José, cerca un successo fondamentale per staccarsi dalle zone calde della classifica davanti al proprio pubblico. Dall'altra parte, l'Alavés approda nella capitale con la ferma intenzione di conquistare punti preziosi in chiave permanenza nella massima serie spagnola.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di Rayo Vallecano-Alaves SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Rayo Vallecano-Alaves: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Rayo Vallecano-Alaves sul palinsesto BET365

Come arrivano le due squadre alla partita

Il Rayo Vallecano si affaccia a questa sfida con la voglia di iniziare al meglio il nuovo ciclo tecnico. Tra le mura amiche di Vallecas, la squadra madrileña sa trasformarsi, facendo dell'aggressività e dell'intensità agonistica le sue armi principali. L'obiettivo primario per gli uomini di Beñat San José è ritrovare equilibrio e concretezza negli ultimi metri per trasformare il volume di gioco in tre punti pesantissimi.

Il Deportivo Alavés si presenta a questo appuntamento con un rullino di marcia solido e ben organizzato. La compagine basca ha dimostrato una notevole compattezza difensiva, combinata con una spiccata capacità di soffrire nei momenti critici del match. Gli ospiti arrivano a Madrid con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque grazie a ripartenze veloci e una condizione atletica in costante crescita.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Alaves

Mister Beñat San José punta sul suo schema tattico d'impostazione, affidandosi alla spinta degli esterni e alla qualità di Isi Palazón sulla trequarti per servire l'unica punta Camello. L'Alavés risponde con una struttura ordinata e molto densa a centrocampo, pronta a chiudere ogni varco per poi distendersi rapidamente in contropiede sfruttando il dinamismo delle proprie punte.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe, Ratiu; Ó. Valentín, Unai López; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Camello.

Alavés (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Abqar, Diarra, Manu Sánchez; Benavídez, Antonio Blanco, Guridi, Carlos Vicente; Kike García, Conechny.

E allora che aspetti? Guarda ora Rayo Vallecano-Alaves in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU