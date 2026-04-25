Dove vedere Rayo Vallecano-Real Sociedad in diretta tv e streaming gratis

Il 26 aprile alle 14:00 sul Camp Da Futbol de Vallecas scendono in campo Rayo Vallecano e Real Sociedad, due squadre che aravano al match in momenti di forma molto diversi e, sopratutto, con obiettivi diversi, ma accomunati dalla voglia di vincere la sfida. Per non perdere uno dei match più avvincenti della trentatreesima giornata del campionato spagnolo, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI RAY VALLECANO-REAL SOCIEDAD SU BET365

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Il momento delle due squadre

Grazie al talento di Camello ilnella sfida decisiva contro l'Espanyol è riuscito a vincere. In realtà, lo scontro con i catalani era fondamentale per la salvezza, nonostante questi ultimi vantino uno dei trend di risultati peggiori d'Europa dal 2026. Nonostante i punti importanti contro una diretta rivale, ci sono ben nove squadre invischiate nella sfida per non retrocedere e quindi non è ancora tempo di cantare vittoria. Soprattutto perché, domani, dall'altro lato del campo ci saranno i vincitori della Copa del Rey.

La Real Sociedad infatti si presenta come favorita alla sfida e si gode il suo successo in coppa, che permette di affrontare l'assalto alle prime posizioni con la mente più libera, specialmente perché vincendo la coppa nazionale ha già in tasca la qualificazione per la League Phase della Europa League. Un obiettivo di certo non scontato per la squadra di Pellegrino Matarazzo, che quest'anno ha dato filo da torcere anche alle squadre più attrezzate.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Sociedad

Il Rayo Vallecano affronterà la sfida con un 4-3-3, modulo architettato da Pérez per fermare la corazzata di Matarazzo vincitrice della Copa del Rey contro l'Atlético Madrid. Spazio per Camello, premiato per l'ottima partita nell'ultima giornata di campionato. La Real Sociedad invece si schiera con un 4-2-3-1 in cui il riferimento offensivo sarà Oyazarbal, coadiuvato da Kubo, Mendez e Marin.

Rayo Vallecano (4-3-3): Cardenas; Ratiu, Ciss, Vertrouwd, Chavarria; Diaz, Valentin; de Frutos, Palazon, Pacha; Camello. Allenatore: Perez. Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Elustondo, Martin, Aramburu, Munoz; Gorrotxategi, Soler; Kubo, Mendez, Marin; Oyarzabal. Allenatore: Matarazzo.

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