La sfida di Eurolega tra Real Madrid e Efes si gioca giovedì 26 ottobre alle ore 20:45. Il Real Madrid vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un successo importante davanti ai propri tifosi, mentre l’ Efes punta a una vittoria in trasferta per guadagnare terreno e migliorare la propria posizione in classifica.

Dove vedere Real Madrid-Efes in diretta TV e in streaming LIVE

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