La sfida di Eurolega tra Real Madrid e Efes si gioca giovedì 26 ottobre alle ore 20:45. Il Real Madrid vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un successo importante davanti ai propri tifosi, mentre l’Efes punta a una vittoria in trasferta per guadagnare terreno e migliorare la propria posizione in classifica.
La diretta streaming
Real Madrid-Efes diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
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Dove vedere Real Madrid-Efes in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Real Madrid cercherà di imporre il proprio ritmo, facendo leva su intensità difensiva e organizzazione per controllare la partita.
L’Efes proverà a rispondere con un gioco dinamico e aggressivo, puntando su velocità e transizioni per mettere in difficoltà i padroni di casa.
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