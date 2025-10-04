Tutto pronto per la prima sfida stagionale in Spagna: grande attesa per il debutto dei madrileni che partono favoriti

Carmine Panarella 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 16:02)

Il mese di ottobre porta con sé l'inizio di tantissime competizioni, tra cui anche la Liga ACB spagnola che offre sin da subito tantissimi match interessanti. Tra questi spicca l'incontro tra Real Madrid e Gran Canaria in programma la prossima domenica 5 ottobre alle ore 12:30. L'attesa è tanta da parte di tifosi e non, anche perché lo spettacolo sicuramente non mancherà.

Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 12.30

Il momento delle due squadre — L'esordio in Liga per entrambe le squadre può nascondere diverse insidie, un po’ per l'incertezza data dall'avvio della nuova stagione e un po’ magari per alcuni meccanismi tattici ancora da oliare. Quel che è certo è che il Real Madrid si presenta a questa sfida come assoluta favorita per la vittoria finale: considerati gli ultimi 25 scontri diretti tra le due squadre, solo in due occasioni i padroni di casa non ne sono usciti vincenti. Anche quest'anno la rosa a disposizione dei madrileni è sicuramente di alto livello e le relative aspettative in termini di obiettivi sono molto ambiziose. Ecco perché gli ospiti partono sicuramente senza il favore dei pronostici, anche se il colpo a sorpresa non si può escludere.

I migliori giocatori — Sicuramente i top players per media voto del Real Madrid sono Deck, Campazzo e Hezonja. Dall'altro lato, Gran Canaria risponde con Brussino, Tobey e Homesley. Entrambe le rose sono pronte e la stagione è ormai alle porte: i padroni di casa restano favoriti, ma ad ogni modo sarà una sfida tesa che potrà riservare anche qualche colpo di scena.