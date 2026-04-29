Real Madrid-Hapoel: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv

Real Madrid e Hapoel Tel Aviv tornano in campo per Gara 2 di una serie playoff che, già dopo il primo episodio, ha confermato tutto l’equilibrio previsto alla vigilia. Alla Movistar Arena i Blancos sono riusciti a prendersi il primo punto della serie vincendo 86-82, ma il successo degli uomini di Sergio Scariolo è arrivato soltanto dopo quaranta minuti durissimi contro un Hapoel combattivo fino alla sirena finale. Guarda ora Real Madrid-Hapoel GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Real Madrid

Ilè partito forte sfruttando l’impatto del pubblico di casa e la solita gestione offensiva di Facundo Campazzo, ancora una volta leader assoluto nei momenti decisivi. I madrileni hanno provato più volte a scappare nel punteggio, ma l’Hapoel è sempre riuscito a rientrare grazie al talento dei suoi esterni e alla capacità di alzare l’intensità difensiva soprattutto nella seconda parte di gara.

Alla fine, però, l’esperienza europea del Real ha fatto la differenza nei possessi finali, con i Blancos capaci di gestire meglio la pressione e chiudere il match senza concedere il sorpasso agli israeliani.

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Qui Hapoel Tel Aviv

Nonostante la sconfitta, l’è uscito dacon parecchie indicazioni positive. La squadra di Dimitrisha dimostrato di poter reggere il livello fisico e tecnico del Real Madrid anche in trasferta, confermando tutta la qualità offensiva che aveva caratterizzato la regular season.

Vasilije Micić ha alternato momenti di altissimo livello ad alcune pause, ma resta il punto di riferimento offensivo della squadra, mentre Elijah Bryant e Blakeney hanno creato più di un problema alla difesa madridista attaccando spesso dal palleggio.

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