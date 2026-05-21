Dove vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming gratis

Il Real Madrid ha disputato una stagione da dimenticare. Infatti, i tifosi negli ultimi tempi hanno sollevato diverse polemiche anche verso i giocatori, tra cui Kylian Mbappé. Il progetto Galacticos 2.0 di Florentino Pérez, almeno quest'anno, non sembra aver funzionato. È infatti in programma una profonda rivoluzione a partire dal tecnico che siederà in panchina il prossimo anno, che sarà molto probabilmente José Mourinho. Prima di pensare alla prossima stagione, però, c'è un campionato da terminare. Il Real Madrid scenderà in campo per l'ultima volta in questa stagione contro l'Athletic Club, sabato 23 maggio alle 21:00. Per scoprire come non perdere neanche un minuto della sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma del Real Madrid

Il Real Madrid si presenta alla sfida con 83 punti ed un secondo posto ben saldo tra le mani. La stagione dei Blancos, per quanto riguarda il campionato spagnolo, non ha regalato grandi emozioni anche perché - come al solito - si è distinto dalla stragrande maggioranza delle avversarie, con ben 26 vittorie, ma non è riuscito a tenere il passo del Barcellona. Il club catalano infatti ha terminato una stagione perfetta, che potrebbe concludersi con 97 punti. Dunque, per i ritmi altalenanti della squadra di Xabi Alonso prima, e Arbeloa poi, non è stato mai possibile tenere quel passo, neanche con il capocannoniere del campionato, Kylian Mbappé.

La probabile formazione del Real Madrid

In campo con un solito 4-4-2, il Real Madrid proverà a salutare i suoi tifosi nel miglior modo possibile, con una vittoria.proverà a sigillare il suo titolo di capocannoniere, anche se dovrebbe essere ben saldo tra le sue mani dato che ci vorrebbe una tripletta da parte diper scalzare il francese. Nel folto centrocampo, molto probabilmente, ci saranno Valverde e Bellingham a dirigere la manovra. In difesa, spazio ae Fran Garcia.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Brahim Díaz, Bellingham; Vinícius Junior; Mbappé.

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