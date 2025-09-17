Entrambe le squadre vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva. In questo articolo tutte le info utili per vedere Salt Lake-LAFC in diretta streaming gratis.

Sono notti di fuoco in nord, centro e sudamerica con tantissimi match in programma. Per quanto il "soccer americano" la nostra attenzione va sullo scontro in western comnference fra il Real Salt Lake e i Los Angeles FC, che va in scena questa notte alle ore 3,30. In questo articolo troverete le indicazioni per vedere il match in streaming live gratis, le statsitiche delle due squadre e le probabili formazioni.

Dove vedere Real Salt Lake-Los Angeles FC in diretta TV e in streaming LIVE — All'America Firts Field scendono in campo la squadra dello Utah e quella californiana per un match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Basterà collegarsi al link qui sopra, fare un primo deposito e il gioco è fatto. Potrete vedere la partita in diretta col commento originale americano e con le possibilità di consultare in tempo reale anche le statistiche delle due formazioni e quelle di squadra.

Qui Real Salt Lake, Qui Los Angeles FC — Entrambe le formazioni vanno a caccia di punti pesanti per i playoff. I padroni di casa al momento sono decimi con 34 punti, frutto di 10 vittorie, solo 4 pareggi e ben 14 sconfitte con 30 goal fatti e 37 subiti. Il Real Salt Lake deve rincorrere il nono posto occupato da San Josè e distante solo una lunghezza. I padroni di casa rrivano da una vittoria per 2-1 fra le mura amiche contro Kansas City. Gli ospiti sono messi decisamente meglio in classifica: quinto posto con 44 punti ma con ben 3 match in meno giocati sulla cpaolista della conference, San Diego a quota 56. Anche LAFC arriva da una vittoria, quella spettacolare per 4-2 in trasferta contro San Josè.

Le probabili formazioni di Real Salt Lake-Los Angeles FC — REAL SALT LAKE (4-4-2) - Rafael Cabral; Caliskan, Glad, Vera Ramirez, Junqua; Gozo, Eneli, Ojeda, Luna; Rwan Cruz, Olatunji. All. Ruiz

LOS ANGELES FC (4-3-3) - Lloris; Palencia, Segura, Nkosi, Smolyakov; Choiniere, Delgado, Tillman; Martinez, Son, Bouanga. AllOrdaz.