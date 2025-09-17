Gli amanti del calcio messicano questa notte alle ore 3,05 non potranno certo perdersi Chivas Guadalajara-Tigres, big match visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per vedere la sfida valida per l'ottava giornata dell'apertura messicano basterà iscriversi su Bet365 utilizzando il link qui sopra e fare un primo deposito. Se volete avvicinarvi al meglio alla sfida ecco la nostra preview completa con tutto quello che c'è da sapere, probabili formazioni comprese.
Messico
Chivas-Tigres, dove vedere il match di Liga MX in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Chivas-Tigres in diretta TV e in streaming LIVE—
Grandi notti per il calcio del continente americano, fra MLS, Libertadores, Copa Sudamericana e anche col posticipo dell'ottavo turno di Liga MX. Il match dell'Estadio Akron vede scontarsi due fra le compagini più famose anche fuori dal Messico e per questo la gara ha sempre il suo fascino. Quello di poter vedere lo streaming gratis su Bet365 è l'unico modo per poter vivere il match in tempo reale con l'aggiunta anche delle statistiche live sia di squadra che dei 22 in campo.
Chivas-Tigres, come arrivano le due squadre a questo incontro—
La Liga MX vede al momento in testa il Monterrey, squadra che abbiamo apprezzato nel Mondiale per Club, con 21 punti. Ben più indietro troviamo invece il Chivas e il Tigres, rispettivamente dodicesimo con 7 punti e quinto con 14. Entrambe hanno iniziato la stagione sotto le aspettative. Ma se i padroni di casa arrivano dal colpaccio esterno per 2-1 in casa del Club America, gli ospiti nello scorso turno non sono andati oltre lo 0-0 fra le mura amiche contro il Leon. Interessante notare come i gialloblu non perdano contro i biancorossi dal febbraio 2022.
Le probabili formazioni di Chivas-Tigres—
CHIVAS (4-3-3) - Rangel; Gomez, Campillo, Tapias, Gonzalez; Romo, Gutierrez, Gonzalez; Alvarez, Cowell, Alvarado. All.Milito
TIGRES (4-2-3-1) - Guzman; Aquino, Romulo, Sanchez, Garza; Gorriaran, Brunetta; Lainez, Correa, Herrera; Lopez. All. Pizarro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA