Real Sociedad-Vallecano, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Real Sociedad-Vallecano, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE - immagine 1
Partenza shock dei baschi terzultimi dopo 7 giornate di campionato. Il match interno contro il Rayo rischia di essere già un bivio importante. Segui il match in diretta streaming live gratis.
Nel programma dell'ottava giornata di Liga, lo slot della domenica alle ore 18,30 è occupato da due incontro: Espanyol-Betis di cui ti abbiamo già parlato e Real Sociedad-Rayo Vallecano in quel di San Sebastian. Con Bet365 puoi seguire Real Sociedad-Vallecano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Real Sociedad-Vallecano in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Real Sociedad-Vallecano è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida della Reale Arena di San Sebastian direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratisReal Sociedad-Vallecanoin diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN.

Real Sociedad-Vallecano, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE- immagine 2
Jorge de Frutos. Rayo Vallecano (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Real Sociedad-Vallecano, come arrivano le due squadre

Da essere una delle outsiders più accreditate a cadere nell'anonimato. Il destino della Real Sociedad rischia di essere un boomerang pericolosissimo. I biancoblu hanno iniziato malissimo una stagione che invece doveva essere di rilancio vista l'assenza di coppe e la possiiblità di concentrarsi nel preparare un solo match a settimana. I baschi sono terzultimi con 5 punti in 6 giornate e arrivano dal ko contro il Barcellona per 2-1. Gli ospiti madrileni hanno gli stessi punti dei rivali e lo stesso ruolino di marcia (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte) e nell'ultimo turno hanno perso in casa 1-0 il Siviglia. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate 3 volte tra campionato e copa del Rey con match ricchi di goal, ben 11 totali, con una vittoria per parte e un pareggio.

Probabili formazioni Real Sociedad-Vallecano

—  

Nei padroni di casa gli assenti saranno Elustondo, Martin, Oskarsson e Ruperez. Ospiti senza Camello, Felipe e Mumin.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) - Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategui, Barrentxea; Soler, Oyarzabal. All. Francisco Sergio

RAYO VALLECANO (4-4-2) - Battalia; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazzon, Diaz, Valentin, Garcia; De Frutos, Alemao. All. Perez Inigo.

