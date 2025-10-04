Partenza shock dei baschi terzultimi dopo 7 giornate di campionato. Il match interno contro il Rayo rischia di essere già un bivio importante. Segui il match in diretta streaming live gratis.

Redazione Derby Derby Derby 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 13:27)

Nel programma dell'ottava giornata di Liga, lo slot della domenica alle ore 18,30 è occupato da due incontro: Espanyol-Betis di cui ti abbiamo già parlato e Real Sociedad-Rayo Vallecano in quel di San Sebastian. Con Bet365 puoi seguire Real Sociedad-Vallecano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Real Sociedad-Vallecano in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Real Sociedad-Vallecano è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Liga Spagnola e in particolare la sfida della Reale Arena di San Sebastian direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratisReal Sociedad-Vallecanoin diretta live. Un altro modo per vedere la partita è la diretta streaming su DAZN.

Real Sociedad-Vallecano, come arrivano le due squadre — Da essere una delle outsiders più accreditate a cadere nell'anonimato. Il destino della Real Sociedad rischia di essere un boomerang pericolosissimo. I biancoblu hanno iniziato malissimo una stagione che invece doveva essere di rilancio vista l'assenza di coppe e la possiiblità di concentrarsi nel preparare un solo match a settimana. I baschi sono terzultimi con 5 punti in 6 giornate e arrivano dal ko contro il Barcellona per 2-1. Gli ospiti madrileni hanno gli stessi punti dei rivali e lo stesso ruolino di marcia (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte) e nell'ultimo turno hanno perso in casa 1-0 il Siviglia. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate 3 volte tra campionato e copa del Rey con match ricchi di goal, ben 11 totali, con una vittoria per parte e un pareggio.

Probabili formazioni Real Sociedad-Vallecano — Nei padroni di casa gli assenti saranno Elustondo, Martin, Oskarsson e Ruperez. Ospiti senza Camello, Felipe e Mumin.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) - Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategui, Barrentxea; Soler, Oyarzabal. All. Francisco Sergio

RAYO VALLECANO (4-4-2) - Battalia; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazzon, Diaz, Valentin, Garcia; De Frutos, Alemao. All. Perez Inigo.