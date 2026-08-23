Il Mapei Stadium-Città del Tricolore apre le porte a una sfida che mette subito alla prova le ambizioni di Reggiana e Ravenna. Il posticipo del lunedì inaugura il percorso delle due squadre nel girone B di Serie C, con i granata di Attilio Tesser pronti a ricevere il Ravenna di Andrea Mandorlini. VEDI REGGIANA-RAVENNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Reggiana-Ravenna in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Reggiana-Ravenna

Per seguire Reggiana-Ravenna in streaming è necessario:

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Serie C; individuare la sfida tra Reggiana e Ravenna; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all'orario stabilito.

Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Reggiana-Ravenna: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è uno dei posticipi del lunedì della prima giornata di Serie C, girone B e si disputa al Mapei Stadium-Città del Tricolore.

Partita: Reggiana-Ravenna

Reggiana-Ravenna Competizione: Serie C

Serie C Data: lunedì 24 agosto 2026

lunedì 24 agosto 2026 Orario: 21:30

21:30 Stadio: Mapei

Mapei Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per entrambe le squadre si tratta di un debutto importante. La Reggiana vuole iniziare il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico, mentre il Ravenna cerca di trasformare le indicazioni positive emerse dalla Coppa Italia in un risultato utile.

Andrea Bozzolan della Reggiana esulta per il suo gol durante la partita di Serie B tra Reggiana e Modena al Mapei Stadium Città del Tricolore il 28 ottobre 2025 a Sassuolo

Il momento della Reggiana

La Reggiana riparte da Attilio Tesser, tecnico esperto e abituato a conquistare promozioni. L'allenatore veneto è chiamato a riscattare l'esperienza vissuta sulla panchina della Triestina e a dare rapidamente una precisa identità alla formazione emiliana.

La squadra, tuttavia, è ancora un cantiere aperto. Le prime indicazioni sono arrivate dalla Coppa Italia, con la sfida disputata a Livorno, ma servirà altro tempo per capire quale potrà essere il reale ruolo dei granata nel nuovo campionato.

La Reggiana dovrebbe comunque ottenere la qualificazione a tavolino nella competizione nazionale. Ora, però, l'attenzione è tutta rivolta alla Serie C e a un debutto che può fornire a Tesser indicazioni importanti sul livello raggiunto dalla squadra.

Il momento del Ravenna

Il Ravenna arriva all'esordio in campionato dopo una gara spettacolare ma amara in Coppa Italia. I giallorossi sono stati sconfitti 5-3 dal Benevento, al termine di un incontro caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte.

La formazione di Andrea Mandorlini ha mostrato qualità e capacità di creare occasioni, ma anche qualche limite nella fase difensiva. Gli otto gol complessivi della sfida hanno evidenziato una squadra vivace, che dovrà però trovare maggiore equilibrio se vorrà competere per obiettivi importanti.

La trasferta di Reggio Emilia rappresenta quindi un primo banco di prova significativo. Mandorlini dovrà cercare di conservare la brillantezza offensiva mostrata contro il Benevento, riducendo al tempo stesso gli errori concessi agli avversari.