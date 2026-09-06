Si incrociano al “Mapei Stadium - Città del Tricolore” due percorsi ancora in fase di definizione, ma già capaci di raccontare qualcosa di preciso sulle rispettive ambizioni. Reggiana e Vado arrivano alla terza giornata con quattro punti, pur essendo partite da presupposti molto diversi: da una parte una squadra costruita per tornare a competere ai piani alti e che sta cercando di lasciarsi alle spalle la retrocessione della scorsa stagione, dall’altra una neopromossa che ha iniziato il campionato mostrando subito una struttura difficile da scardinare. VEDI REGGIANA-VADO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La sfida mette quindi di fronte una Reggiana che ha già trovato continuità dopo il pari dell’esordio, come dimostra il successo esterno sul campo del Gubbio, e un Vado che ha raccolto punti senza ancora concedere una rete nelle prime due giornate. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI REGGIANA-VADO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Reggiana-Vado U23 in diretta TV e streaming

Reggiana-Vado sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro del Mapei Stadium è indicato Sky Sport, Sky Sport 256 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Reggiana-Vado tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Reggiana-Vado

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Reggiana-Vado tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Reggiana-Vado: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Reggiana-Vado

Reggiana-Vado Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Mapei Stadium

Mapei Stadium Diretta TV: Sky Spor, Sky Sport 256

Sky Spor, Sky Sport 256 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Reggiana

Lasi presenta all’appuntamento dopo aver trovato a Gubbio la prima vittoria del campionato, una risposta importante dopo il pareggio interno con il Ravenna.ha visto crescere progressivamente la squadra e dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-1-2 che ha prodotto il successo dell’ultima giornata, senza modificare un undici che ha già mostrato alcuni punti di riferimento ben definiti. Davanti a, il reparto dovrebbe essere composto da, conche hanno già trovato il gol nelle prime due gare.

In mezzo al campo Jónsson dovrebbe mantenere il ruolo di regista, affiancato da Bertagnoli e Vallarelli, mentre Portanova agirà alle spalle di Šipoš e Girma. La rosa, però, è cambiata negli ultimi giorni di mercato e Tesser potrà contare più avanti su innesti destinati ad aumentare le alternative, a partire da Cavion e Crisetig, che non sembrano ancora pronti per partire dall’inizio, fino a Thomas Henry, per il quale servirà invece ancora qualche settimana prima della piena disponibilità.

Qui Vado

Ilarriva al “Mapei” con quattro punti conquistati contro avversarie di livello e, soprattutto, con una caratteristica che racconta bene l’impatto avuto finora sulla categoria: nelle prime due giornate la squadra ligure non ha subito gol. Dopo il successo sull’Atalanta U23 e il pareggio con la Pianese,ha già lasciato una traccia precisa sul gruppo ereditato dalla promozione guidata da, costruendo una squadra che ha fatto dell'ordine difensivo uno dei propri riferimenti. La sconfitta per 3-0 contro lo Spezia in Coppa Italia, arrivata in una gara affrontata con un ampio turnover, non modifica il giudizio sul percorso in campionato.

Contro la Reggiana, Pastorino dovrebbe riproporre inizialmente il 3-4-2-1, anche se il tecnico ha valutato la possibilità di passare a una linea a quattro. Lazzarini, recuperato, dovrebbe completare il reparto con Piana e Saltarelli, mentre sulle fasce sono attesi Dellepiane e Rosa. In mezzo De Rinaldis potrebbe essere affiancato da Hergheligiu, favorito su Tampieri per una maglia dal primo minuto. Davanti, invece, resta aperto il ballottaggio tra Vita e Cernigoi, mentre sulla trequarti Simonetta parte davanti a Ferro per affiancare Lionetti.

Probabili formazioni di Reggiana-Vado

: Furlan; Ponsi, Battistini, Bonetti, Tripaldelli; Bertagnoli, Jónsson, Vallarelli; Portanova; Šipoš, Girma.: Attilio Tesser

Vado (3-4-2-1): Sala; Lazzarini, Piana, Saltarelli; Dellepiane, Hergheligiu, De Rinaldis, Rosa; Simonetta, Lionetti; Cernigoi. Allenatore: Matteo Pastorino