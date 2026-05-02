Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

La sfida di Lega A Basket tra Reggio Emilia e Napoli si gioca domenica 3 maggio alle ore 19:00. Un confronto importante tra due squadre in cerca di punti preziosi, pronte a darsi battaglia in una gara che si preannuncia equilibrata e ricca di intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Reggio Emilia arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo. La squadra emiliana punta su organizzazione, solidità e capacità di restare lucida nei momenti decisivi della partita.

Il Napoli Basket si presenta invece con determinazione e voglia di fare risultato. La formazione campana cercherà di giocare con energia e intensità, sfruttando le proprie soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre ordine e gestione dei possessi, puntando su solidità e ritmo per controllare la gara.

Il Napoli Basket, dal canto suo, proverà a rispondere con aggressività e intensità, cercando di restare competitivo e sfruttare ogni occasione utile.

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