La diretta streaming

Le due compagini sono pronte ad affrontarsi in una gara con tre punti importantissimi in palio per le sorti del campionato cadetto francese
Carmine Panarella
La seconda divisione del campionato francese ci offre sabato 4 ottobre alle ore 14:00 un'altra partita delicata per gli equilibri del campionato. Il Reims ospita il Grenoble per dare continuità alle proprie prestazioni e continuare a sognare le zone più alte della classifica di Ligue 2. Con Bet365 si può seguire Reims-Grenoble GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Reims-Grenoble in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarsi la grande sfida della Ligue 2 direttamente dal proprio dispositivo. Serve solo registrarsi su Bet365, attivare il proprio conto e guardare gratis Reims-Grenoble in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre alle ore 14:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre

Quinto posto in classifica per il Reims, con l'ambizione di salire ulteriormente e puntare anche alla seconda posizione che vorrebbe dire promozione diretta nella massima categoria. I 14 punti in classifica dei padroni di casa testimoniano un buon rendimento, che però verrà messo a dura prova dagli ospiti alla ricerca di punti in ottica salvezza. Infatti il Grenoble non naviga in buone acque e, con soli 6 punti conquistati finora, si ritrovano prima di questo match al terz'ultimo posto.

Le probabili formazioni di Reims-Grenoble

Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraetrs 

Grenoble (5-3-2): Diop, Zahui, Paquiez, Vidal, Mambo, Xantippe, Valls, M'Bock, Bangré, Kerouedan, Elphege. Allenatore: Franck Rizzetto

