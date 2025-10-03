La seconda divisione del campionato francese ci offre sabato 4 ottobre alle ore 14:00 un'altra partita delicata per gli equilibri del campionato. Il Reims ospita il Grenoble per dare continuità alle proprie prestazioni e continuare a sognare le zone più alte della classifica di Ligue 2. Con Bet365 si può seguire Reims-Grenoble GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Reims-Grenoble, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarsi la grande sfida della Ligue 2 direttamente dal proprio dispositivo. Serve solo registrarsi su Bet365, attivare il proprio conto e guardare gratis Reims-Grenoble in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre alle ore 14:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Quinto posto in classifica per il Reims, con l'ambizione di salire ulteriormente e puntare anche alla seconda posizione che vorrebbe dire promozione diretta nella massima categoria. I 14 punti in classifica dei padroni di casa testimoniano un buon rendimento, che però verrà messo a dura prova dagli ospiti alla ricerca di punti in ottica salvezza. Infatti il Grenoble non naviga in buone acque e, con soli 6 punti conquistati finora, si ritrovano prima di questo match al terz'ultimo posto.
Le probabili formazioni di Reims-Grenoble—
Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraetrs
Grenoble (5-3-2): Diop, Zahui, Paquiez, Vidal, Mambo, Xantippe, Valls, M'Bock, Bangré, Kerouedan, Elphege. Allenatore: Franck Rizzetto
