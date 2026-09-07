Lo stadio del Renate apre le porte a una sfida importante tra AC Renate e Novara, due squadre che arrivano alla terza giornata del Girone A di Serie C con la necessità di conquistare punti. Il Renate è ultimo in classifica con zero punti dopo due sconfitte consecutive, mentre il Novara occupa il 14° posto con un punto. Una gara che può quindi rappresentare un'occasione di svolta per entrambe le formazioni. VEDI RENATE-NOVARA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di della sfida. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Alcione-Treviso in diretta TV e streaming

La sfida sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di. La partita potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Renate-Novara

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come seguire lo streaming di Renate-Novara

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Serie C; individuare la sfida tra Renate e Novara; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all’orario stabilito.

Le modalità di accesso allo streaming possono variare in base alla piattaforma e al servizio disponibile: è quindi consigliabile controllare preventivamente la programmazione della partita.

Renate-Novara: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto tra Renate e Novara mette di fronte due squadre che hanno bisogno di una vittoria per rilanciare il proprio cammino nel Girone A di Serie C. Il Renate cerca i primi punti della stagione davanti al proprio pubblico, mentre il Novara punta a trasformare il punto conquistato nelle prime due giornate in un successo.

Partita: AC Renate-Novara

AC Renate-Novara Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Data: 7 settembre 2026

7 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: da definire

da definire Città: da definire

da definire Streaming: Bet365 e Vincitù

L’AC Renate arriva alla partita in una situazione particolarmente delicata. La squadra guidata da Giacomo Gattuso è al 19° posto con zero punti, avendo perso entrambe le prime due partite. Il bilancio parla di un solo gol segnato e quattro subiti, numeri che evidenziano soprattutto alcune difficoltà nella fase difensiva.

Il Novara occupa invece la 14ª posizione con un punto, conquistato grazie a un pareggio nelle prime due giornate, a fronte di una sconfitta. La formazione allenata da Alessandro Birindelli ha realizzato due reti e ne ha incassate tre, mostrando a sua volta qualche vulnerabilità che dovrà essere limitata per puntare ai tre punti.

La sfida assume quindi un peso importante anche dal punto di vista del morale. Il Renate vuole sfruttare il fattore campo per conquistare la prima vittoria stagionale, mentre il Novara cerca un risultato positivo che possa consentire alla squadra di compiere un passo avanti in classifica.

Il momento del Renate

Il Renate non ha ancora raccolto punti nelle prime due giornate e arriva alla sfida con la necessità di reagire immediatamente. Le due sconfitte hanno lasciato la squadra al 19° posto, rendendo già importante il prossimo appuntamento di campionato.

La formazione di Giacomo Gattuso ha segnato una sola rete, mentre sono quattro quelle subite. La fase difensiva rappresenta quindi uno degli aspetti sui quali intervenire, soprattutto contro un Novara che ha già dimostrato di possedere una discreta capacità di trovare la via del gol.

Il vantaggio di giocare in casa potrebbe però rappresentare un elemento determinante. Il sostegno del pubblico può dare ulteriore energia al Renate, chiamato a trasformare la pressione di una classifica complicata in motivazione per andare alla ricerca dei primi tre punti della stagione.

Il momento del Novara

Il Novara ha raccolto un punto nelle prime due partite e si trova attualmente al 14° posto. Il rendimento non è ancora quello auspicato, ma la squadra di Alessandro Birindelli ha mostrato una maggiore produttività offensiva rispetto agli avversari, con due reti segnate.

Anche i tre gol subiti testimoniano però una certa vulnerabilità. Il Novara dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e attenzione difensiva per riuscire a sfruttare le proprie qualità tecniche.

La trasferta contro il Renate rappresenta una buona opportunità per conquistare la prima vittoria del campionato. I tre punti permetterebbero infatti al Novara di allontanarsi dalle zone basse della classifica e affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni.