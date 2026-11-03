Un appuntamento europeo nel pomeriggio: Rennes-Olympiacos si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 16:30, al Roazhon Park, per la quarta giornata della League Phase di Europa League. I francesi cercano di sfruttare il proprio rendimento casalingo contro un’avversaria che ha vinto tutte le prime tre partite della competizione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Franck Haise deve reagire alla pesante sconfitta di Nizza, mentre quella di Imanol Alguacil vuole prolungare una serie di nove successi consecutivi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Diretta su Sky Sport Calcio: come collegarsi alla partita

Rennes, il Roazhon Park come punto di forza

, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. L’incontro sarà disponibile anche. Su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda l’Europa League. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili, accedendo con le proprie credenziali.Ilarriva da unche impone una riflessione sulla tenuta difensiva. La squadra ha concesso troppo, vanificando la possibilità di dare continuità ai propri risultati. Davanti al pubblico di casa, però, il rendimento cambia. I bretoni sono ancora imbattuti al Roazhon Park e cercano il. Una continuità che offre fiducia, ma che dovrà essere sostenuta da una gestione più attenta delle distanze tra i reparti. Il, nell’ultimo turno europeo, ha mantenuto aperto un percorso senza sconfitte nella League Phase. Contro l’Olympiacos servirà conservare la capacità di creare occasioni, riducendo gli errori che permettono agli avversari di arrivare rapidamente vicino alla porta.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 24 FEBBRAIO: Gelson Martins dell’Olympiacos FC reagisce durante la partita di ritorno degli spareggi della UEFA Champions League 2025/26 tra Bayer 04 Leverkusen e Olympiacos FC alla BayArena il 24 febbraio 2026 a Leverkusen, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Olympiacos, una serie vincente da difendere anche in Francia

La chiave tattica: gli esterni del Rennes contro il centrocampo greco

si presenta cone nove punti nelle prime tre giornate di Europa League. L’ultimo successo europeo, per, ha consolidato una partenza senza passi falsi. Anche lontano da casa i risultati sono incoraggianti: i greci. Alguacil può quindi preparare la partita con la fiducia di una squadra che sta trovando risposte in contesti diversi. Il Roazhon Park richiederà comunque attenzione. L’Olympiacos dovrà gestire i momenti di pressione del Rennes, mantenendo abbastanza giocatori vicini a González per riuscire a risalire il campo dopo il recupero del pallone.L’undici proposto per ilsuggerisce un, opposto al. I francesi potrebbero cercare superiorità nella zona centrale attraverso i tre centrocampisti, costringendo uno dei trequartisti ospiti ad abbassarsi per aiutare Freuler e Hezze. Per i greci sarà importante trovare, alle spalle della mediana avversaria. Una sua ricezione libera potrebbe obbligare un difensore del Rennes a uscire, aprendo spazio per González o per i movimenti degli esterni.

Sulle corsie, Reynolds e Thomasson potrebbero dare ampiezza alla manovra francese. Le loro avanzate richiederebbero però coperture puntuali: perdere il pallone con entrambi alti offrirebbe all’Olympiacos la possibilità di attaccare ai lati della difesa a tre. La vicinanza tra Al-Taamari e Mayenda potrebbe aiutare il Rennes a superare la pressione, attraverso appoggi e movimenti coordinati. Dall’altra parte, Freuler e Hezze dovranno proteggere lo spazio davanti ai centrali senza lasciare troppo tempo ai centrocampisti francesi.

Le probabili formazioni di Rennes-Olympiakos: Al-Taamari e Mayenda contro González

dovrebbe affidarsi ain porta, con Ait Boudlal, Cresswell e Rouault nella difesa a tre. Reynolds e Thomasson sono attesi sulle corsie, mentre Cisse, Rongier e Camara comporrebbero il centrocampo. Davanti spazio ad Al-Taamari e Mayenda.

L’Olympiacos dovrebbe schierare Ortega tra i pali e una linea difensiva formata da Saliakas, Retsos, Pirola e Onyemaechi. Freuler e Hezze sono indicati in mediana, con Martins, Chiquinho e Silva alle spalle di González.

RENNES (3-5-2): Lemaitre; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Cisse, Rongier, Camara, Thomasson; Al-Taamari, Mayenda. Allenatore: Franck Haise.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Hezze; Martins, Chiquinho, Silva; González. Allenatore: Imanol Alguacil.

Le informazioni dell’incontro tra Rennes-Olympiakos