L'ultima giornata del Gruppo A del Mondiale 2026 mette di fronte Messico e Repubblica Ceca in una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere motivazioni molto diverse per le due nazionali. I padroni di casa hanno già conquistato il pass per i sedicesimi di finale grazie alle vittorie contro Sudafrica e Corea del Sud, mentre i cechi sono chiamati a un'autentica impresa per continuare a sperare nella qualificazione.

La sfida si giocherà allo storico stadio Azteca di Città del Messico, in un'atmosfera che si preannuncia infuocata. Per la Tricolor sarà l'occasione per blindare il primo posto del girone e arrivare alla fase a eliminazione diretta con il morale alle stelle. Per la Repubblica Ceca, invece, sarà una vera e propria finale.

Nonostante la situazione di classifica favorevole ai messicani, i cechi sanno di avere ancora qualche possibilità di qualificarsi come una delle migliori terze e proveranno a giocarsi tutte le proprie carte fino all'ultimo minuto.

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Il momento della Repubblica Ceca

La partita tra Messico e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti del Mondiale 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da smartphone che da tablet, computer e smart TV.

La nazionale guidata da Miroslav Koubek arriva all'ultima giornata con più rimpianti che certezze. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Corea del Sud, i cechi non sono andati oltre l'1-1 contro il Sudafrica, un risultato che ha notevolmente complicato il cammino nel torneo.

La sensazione è che la Repubblica Ceca abbia raccolto meno di quanto prodotto sul campo. Lo stesso commissario tecnico ha sottolineato come la squadra abbia creato diverse occasioni senza riuscire a chiudere le partite.

"Siamo dispiaciuti per il risultato dato che, viste le occasioni create, credo che fossimo più vicini alla vittoria, ma non siamo riusciti a segnare il secondo gol", ha dichiarato Koubek. Il tecnico ha poi aggiunto: "Se avessimo segnato il secondo gol, la partita sarebbe finita", evidenziando il rammarico per i punti lasciati per strada.

Ora non ci sono più margini di errore. La Repubblica Ceca dovrà necessariamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione e, contemporaneamente, guardare anche al risultato dell'altra partita del girone.

Dal punto di vista tattico, Koubek dovrebbe confermare il 3-5-2, con Schick e Hlozek a guidare il reparto offensivo. Molto importante sarà anche il contributo degli esterni Coufal e Sojka, chiamati a garantire spinta e copertura per tutta la durata della gara.

Messico già qualificato ma non appagato

Con due vittorie in due partite, il Messico è una delle squadre che ha maggiormente convinto nella fase a gironi. La selezione allenata da Javier Aguirre ha mostrato solidità difensiva, organizzazione tattica e grande concretezza sotto porta.

I successi contro Sudafrica e Corea del Sud hanno certificato il passaggio del turno con una giornata d'anticipo, ma il commissario tecnico non sembra intenzionato a concedere cali di concentrazione.

"Ho sempre cercato di far giocare bene la mia squadra e di aiutare i giocatori e la nazionale a crescere", ha spiegato Aguirre dopo l'ultimo successo. L'allenatore messicano ha poi approfittato dell'occasione per rispondere alle critiche ricevute prima dell'inizio della competizione.

"Se vinci, sei il migliore; se perdi, sei il peggiore", ha affermato il tecnico, evidenziando quanto spesso i giudizi nel calcio siano influenzati esclusivamente dai risultati.

La Tricolor dovrebbe comunque schierare una formazione molto competitiva. In attacco spazio ancora a Quinones e Jimenez, protagonisti assoluti in questa prima fase del torneo, con Alvarado a completare il tridente offensivo. A centrocampo conferme per Romo, Lira e Gutierrez, mentre in difesa Aguirre ritrova diverse soluzioni dopo il rientro degli squalificati.

Una partita che vale soprattutto per i cechi

Sulla carta il Messico parte favorito sia per qualità della rosa sia per il momento di forma mostrato nelle prime due giornate. Tuttavia le motivazioni della Repubblica Ceca potrebbero rendere la sfida molto più equilibrata del previsto.

I cechi saranno costretti ad attaccare e a cercare la vittoria fin dai primi minuti, mentre il Messico potrebbe sfruttare gli spazi concessi dagli avversari per colpire in contropiede con la velocità dei propri attaccanti.

Molto dipenderà dall'approccio mentale delle due squadre: da una parte una nazionale già qualificata, dall'altra una formazione che si gioca gran parte delle proprie speranze mondiali in novanta minuti.

Le probabili formazioni

Repubblica Ceca (3-5-2): Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek. Allenatore: Koubek.

Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones. Allenatore: Aguirre.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il copione della gara sembra abbastanza chiaro. La Repubblica Ceca dovrà assumersi dei rischi per cercare la vittoria, aumentando inevitabilmente gli spazi a disposizione degli attaccanti messicani.

Il Messico, forte della qualificazione già conquistata, potrà invece gestire i ritmi della partita senza particolari pressioni, sfruttando la qualità tecnica dei suoi interpreti e la fiducia accumulata nelle prime due uscite del torneo.

I riflettori saranno puntati soprattutto su Raul Jimenez, già decisivo nella fase a gironi, e su Patrik Schick, chiamato a trascinare i cechi nella partita più importante della loro competizione. Per la Repubblica Ceca sarà una notte da dentro o fuori; per il Messico l'occasione perfetta per confermare il proprio status di protagonista del Mondiale.