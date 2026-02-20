Il campionato argentino propone una sfida delicata allo stadio di Riestra, dove Riestra e Huracan si affrontano sabato 21 febbraio alle ore 23:15. I padroni di casa occupano una posizione intermedia in classifica e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare il loro cammino, mentre gli ospiti cercano continuità e punti preziosi per rimanere competitivi nelle zone alte del torneo.
Il momento delle due squadre—
La Riestra, con il suo 5-3-2, punta su solidità difensiva e ripartenze veloci. La squadra di Gustavo Benitez cerca di sfruttare la compattezza della linea arretrata e la capacità dei centrocampisti di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva.
L’Huracan, schierato con il 4-3-3, vuole imporre ritmo e pressione alta. La formazione di Frank Kudelka mira a controllare il possesso e creare superiorità sulle fasce, puntando sui tre attaccanti per finalizzare le occasioni costruite.
Riestra (5-3-2): Arce, Sansotre, Barbieri, Paz, Mino, Goitia, Alonso, Monje, Celiz, Herrera, Diaz. Allenatore: Gustavo Benitez
Huracan (4-3-3): Galindez, Guidara, Pereyra, Paz, Lescano, Ojeda, Perez, Waller, Sequeira, Gimenez, Miljevic. Allenatore: Frank Kudelka
