Lo streaming gratis della gara di campionato Riestra-Huracan: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il campionato argentino propone una sfida delicata allo stadio di Riestra, dove Riestra e Huracan si affrontano sabato 21 febbraio alle ore 23:15. I padroni di casa occupano una posizione intermedia in classifica e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare il loro cammino, mentre gli ospiti cercano continuità e punti preziosi per rimanere competitivi nelle zone alte del torneo.