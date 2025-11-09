Lo streaming gratis della gara di campionato Riestra-Independiente: la partita del campionato argentino in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 14:56)

La Liga Profesional Argentina – Torneo de Clausura propone una partita ad alta tensione tra due squadre dagli obiettivi molto diversi. Riestra e Independiente si affrontano lunedì 10 novembre alle ore 21:00 in una gara che può pesare tantissimo sul cammino di entrambe: i padroni di casa inseguono la vetta, mentre gli ospiti cercano continuità dopo un avvio altalenante. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Riestra-Independiente in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Riestra-Independiente in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Liga Profesional Argentina dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Riestra-Independiente” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Riestra, secondo con 27 punti, sta vivendo una stagione sorprendente e può addirittura puntare al primo posto. La squadra di Gustavo Benitez ha costruito la propria forza su una difesa solida e un atteggiamento pragmatico, sfruttando la qualità delle ripartenze e la fisicità dei suoi attaccanti.

L’Independiente, invece, è tredicesimo con 12 punti e deve ritrovare la brillantezza mostrata a tratti nel girone d’apertura. La formazione di Gustavo Quintero alterna buone prestazioni a cali improvvisi, ma resta una squadra pericolosa se trova continuità in avanti e compattezza difensiva.

Le probabili formazioni di Riestra-Independiente — Il Riestra dovrebbe affidarsi al 5-3-2, modulo che garantisce solidità e copertura sulle fasce, mentre l’Independiente risponderà con il 4-2-3-1, sistema più offensivo che punta a sfruttare la qualità tra le linee. Sarà una sfida tattica tra due filosofie diverse: difesa e ripartenza per i padroni di casa, possesso e manovra per gli ospiti.

Riestra (5-3-2): Arce, Sansotre, Barbieri, Paz, Mino, Goitia, Alonso, Monje, Celiz, Herrera, Diaz. Allenatore: Gustavo Benitez

Independiente (4-2-3-1): Rey, Godoy, Lomonaco, Valdez, Irastorza, Fernandez, Loyola, Montiel, Millan, Abaldo, Avalos. Allenatore: Gustavo Quintero

Non perdere l’occasione di seguire Riestra-Independiente in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga Profesional Argentina. Non perderti nemmeno un minuto di Riestra-Independiente in streaming live gratis su Bet365.