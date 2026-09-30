Tortona apre il suo cammino in EuroCup partendo dalla Lettonia. Alla Xiaomi Arena di Riga, con palla a due alle 18 italiane, la squadra di Mario Fioretti affronta il Riga Zelli nella prima giornata della regular season del Girone A. Una trasferta di oltre 2.250 chilometri che segna anche un momento storico per entrambe le formazioni: sia il club italiano sia quello lettone sono infatti al debutto assoluto nella seconda competizione europea per importanza a livello di club. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il viaggio europeo del Derthona comincia dunque con l'obiettivo di dare continuità al buon avvio di campionato e di misurarsi subito con una squadra che ha già mostrato solidità nelle prime uscite stagionali. Dall'altra parte, il Riga Zelli arriva all'appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte di due vittorie consecutive in trasferta.

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Dove vedere Rigas-Tortona in TV e streaming

Rigas-Tortona si gioca mercoledì 30 settembre alle ore 20:05 alla Xiaomi Arena di Riga, ed è valida per il primo turno dell'Eurocup 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport Arena). I telespettatori potranno seguire il confronto europeo anche in streaming tramite le app di Sky Go e di NOW, disponibili e scaricabili su pc, tablet e smartphone.

Qui Rigas

Qui Tortona

Rigas-Tortona: data, orario e canali

Partita : Rigas-Tortona

: Rigas-Tortona Competizione: Eurocup 2026/2027

Giornata: Prima giornata

Data: Mercoledì 30 settembre 2026

Mercoledì 30 settembre Orario: 18:00

Stadio: Xiaomi Arena (Riga)

Xiaomi Arena (Riga) Diretta TV: Sky Sport Arena, Now.

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now.

Ilha iniziato il campionato lettone-estone con due successi esterni consecutivi, imponendosi prima pere poi per. La squadra allenata dapuò contare soprattutto sulla produzione offensiva di, ex Treviso e miglior realizzatore della formazione nelle prime due partite con. Nel reparto degli esterni trovano spazio anche, mentre sotto canestro il Riga può affidarsi a. Fondato nell'estate del 2023, il club lettone è diventato la prima società del Paese dal 2015 a partecipare all'EuroCup.si presenta al debutto europeo dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata di Serie A contro la, battutaalla Nova Arena. Un esordio caratterizzato da numeri offensivi importanti, con ile il, entrambi nuovi record societari in Serie A. Il miglior realizzatore è stato, autore di. Restano però alcuni aspetti da sistemare, soprattutto in difesa e a rimbalzo, proprio come sottolineato da Fioretti e dal capitano. In Lettonia mancano ancora, entrambi alle prese con i problemi fisici che li avevano già costretti a saltare la semifinale di Supercoppa LBA e la sfida contro