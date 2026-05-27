Il secondo turno del Roland Garros propone una sfida dall'esito tutt'altro che scontato tra Arthur Rinderknech e Matteo Berrettini. Il francese potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e, secondo i pronostici, parte con un leggerissimo vantaggio, ma il margine tra i due appare davvero ridotto e lascia spazio a qualsiasi scenario.

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Il momento dei due tennisti

Per Arthur Rinderknech il Roland Garros rappresenta da sempre un torneo particolare. Pur essendo uno dei migliori tennisti francesi del circuito, il suo rendimento nello Slam di casa non è mai stato particolarmente brillante. Nelle precedenti partecipazioni non era infatti mai riuscito a spingersi oltre il secondo turno, un traguardo che proverà finalmente a superare in questa edizione.

Il francese arriva all'appuntamento con buone sensazioni e con la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico, un fattore che può rappresentare sia un vantaggio sia una fonte di pressione. Il precedente contro Berrettini risale a diversi anni fa e offre indicazioni limitate, rendendo difficile trarre conclusioni in vista della sfida parigina.

Per Matteo Berrettini questo Roland Garros ha un significato speciale. Il tennista romano è tornato a disputare il torneo dopo diverse stagioni segnate da problemi fisici che gli avevano impedito di partecipare. L'ultima apparizione risaliva infatti al 2021, quando raggiunse i quarti di finale prima di essere eliminato da Novak Djokovic.

Il ritorno sulla terra rossa parigina è iniziato nel migliore dei modi grazie alla vittoria ottenuta al primo turno contro Marton Fucsovics. Un successo che ha confermato le buone condizioni dell'azzurro, deciso a ritrovare continuità anche nei tornei del Grande Slam.

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