Rivadavia-Independiente: diretta live e streaming gratis

Independiente Rivadavia–Independiente 19 febbraio 2026 ore 23:30: statistiche, precedenti e probabili formazioni

Stefano Sorce 19 febbraio - 02:08

Sfida delicata in Primera División tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi ma con ambizioni concrete. A Mendoza, giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 23:30, si affrontano Independiente Rivadavia-Independiente in una gara che promette equilibrio e tensione. La Lepra vuole riscattare l’ultimo stop interno, mentre i Diablos Rojos arrivano con fiducia dopo due successi consecutivi. È una partita dove la solidità difensiva potrebbe contare più del talento offensivo.

Vuoi vedere Independiente Rivadavia-Independiente in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Independiente Rivadavia-Independiente sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Independiente Rivadavia-Independiente in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Independiente Rivadavia — La squadra di Mendoza arriva da una sconfitta per 1-0 contro il Belgrano, partita equilibrata ma povera di occasioni. Nelle ultime dieci gare ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con una media offensiva discreta ma non esplosiva. Il dato interessante è la compattezza: possesso medio sotto il 50%, ma buona gestione difensiva. Sartori, Osella, Studer e Fernández guidano la classifica marcatori interna con due reti ciascuno.

Il momento del CA Independiente — Il club di Avellaneda arriva da due vittorie consecutive, l’ultima per 2-0 contro il Lanús. La squadra di Gustavo Quinteros ha trovato equilibrio e continuità: 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta nelle ultime dieci. La forza sta nella fase difensiva. Solo 0.4 gol subiti di media nelle ultime dieci partite. In avanti Gabriel Ávalos è il riferimento con 5 gol, supportato da Abaldo e Montiel.

Probabili formazioni di Rivadavia-Independiente — La squadra di Mendoza dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Bolcato tra i pali, difesa a tre formata da Villalba, Studer e Costa. Sulle corsie laterali Osella ed Elordi, con Florentín e Bottari in mezzo al campo. Sulla trequarti agiranno Fernández e Villa alle spalle dell’unica punta Sartori.

Il CA Independiente dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Rey in porta, linea difensiva composta da Godoy, Lomonaco, Valdéz e Zabala. In mediana Marcone e Millan garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Mazzantti, Malcorra e Abaldo supporteranno Ávalos come terminale offensivo.

Rivadavia (3-4-2-1): Bolcato; Villalba, Studer, Costa; Osella, Florentín, Bottari, Elordi; Fernández, Villa; Sartori.

Independiente (4-2-3-1): Rey; Godoy, Lomonaco, Valdéz, Zabala; Marcone, Millan; Mazzantti, Malcorra, Abaldo; Ávalos.

