River Plate-Aldosivi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga Argentina su Bet365
Il Boca Juniors vince il Superclasico: che festa negli spogliatoi del Monumental!
Nella Primera División argentina va in scena una sfida sulla carta sbilanciata: il River Plate, attualmente 2° in classifica con 29 punti dopo 15 giornate (9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, 22 gol fatti e 11 subiti), ospita l'Aldosivi, penultimo con appena 7 punti (0 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, 5 gol segnati e 18 incassati). Guarda ora River Plate-Aldosivi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui River PlateIl River arriva alla gara dopo la sconfitta per 1-0 nel Superclásico contro il Boca Juniors, un match in cui ha comunque mantenuto il controllo del gioco con il 68% di possesso palla e tre tiri in porta. Nelle ultime 10 partite di campionato, la squadra di Eduardo Coudet ha ottenuto 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, segnando in media 1,5 gol a partita e subendone 0,6.
Qui AldosiviL’Aldosivi, invece, si presenta con una striscia negativa evidente: nelle ultime 10 gare di campionato non ha mai vinto, collezionando 6 sconfitte e 4 pareggi. Nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa contro il Racing Club, con appena il 31% di possesso ma cinque tiri nello specchio. I numeri complessivi sono però molto poveri: 0,2 gol segnati di media a partita e 1,1 subiti, con una produzione offensiva limitata (2,2 tiri in porta di media).
River Plate-Aldosivi, probabili formazioniRiver Plate (4-2-3-1): Beltrán; Acuna, Rivero, Martinez, Montiel; Castano, Moreno; Colidio, Galván, Sudiabre; Driussi. Allenatore: Eduardo Coudet.
Aldosivi (3-4-3): Werner; Zalazar, Moya, Roman; Gonzalez, Gino, Leys, Rodriguez; Palavecino, Arias, Garcia. Allenatore: Facundo Oreja
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