La sfida tra River Plate e Boca Juniors si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e intensi del panorama calcistico argentino. Un “Superclásico” che mette di fronte due squadre in buona condizione, ma con caratteristiche di gioco differenti: il River si distingue per la forza e la continuità tra le mura amiche, mentre il Boca è storicamente una formazione solida e difficile da affrontare in trasferta. Anche per questo, il match si preannuncia carico di tensione ed equilibrio.

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Il momento delle due squadre

I precedenti tra le due squadre raccontano di sfide spesso combattute e ricche di episodi, elemento che contribuisce ad aumentare ulteriormente l’attesa. L’ultimo confronto ufficiale, disputato il 9 novembre 2025, si è concluso con una vittoria per 2-0, con dati statistici che evidenziano una gara intensa e fisica: possesso palla leggermente favorevole agli ospiti, equilibrio nei calci d’angolo e un alto numero di falli e cartellini.

Guardando allo storico complessivo, il bilancio conferma il grande equilibrio tra le due squadre. Nelle 54 partite disputate, il River Plate ha ottenuto 22 vittorie, contro le 18 del Boca Juniors, mentre i pareggi sono stati 14. Anche il numero di gol è piuttosto bilanciato, con 59 reti segnate dal River e 51 dal Boca, per una media di poco superiore ai due gol a partita.

Tutti elementi che fanno pensare a una gara ancora una volta molto aperta, dove dettagli, episodi e gestione della pressione potranno fare la differenza in uno dei derby più iconici del calcio mondiale.

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