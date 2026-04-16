Lo streaming gratis della gara River Plate-Boca Juniors: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Michele Massa

La sfida tra River Plate e Boca Juniors si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e intensi del panorama calcistico argentino. Un “Superclásico” che mette di fronte due squadre in buona condizione, ma con caratteristiche di gioco differenti.

River Plate v Boca Juniors - Copa de la Liga Profesional

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I precedenti tra le due squadre raccontano di sfide spesso combattute e ricche di episodi, elemento che contribuisce ad aumentare ulteriormente l’attesa. L’ultimo confronto ufficiale, disputato il 9 novembre 2025, si è concluso con una vittoria per 2-0, con dati statistici che evidenziano una gara intensa e fisica: possesso palla leggermente favorevole agli ospiti, equilibrio nei calci d’angolo e un alto numero di falli e cartellini.

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