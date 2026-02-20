Rodez-Montpellier: dove vedere la gara gratis in streaming

Rodez e Montpellier si affrontano il 20 febbraio 2026 alle ore 20:00 allo Stade Paul Lignon. Sfida importante per la corsa playoff di Ligue 2

Stefano Sorce 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 13:11)

Il confronto tra Rodez-Montpellier rappresenta uno snodo importante per la corsa alla zona playoff e per la stabilità della classifica. La partita si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:00 allo Stade Paul Lignon, con entrambe le squadre che arrivano in un buon momento ma con obiettivi diversi. Il Rodez vuole consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, mentre il Montpellier continua la rincorsa verso le posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. Si prevede una sfida equilibrata, dove ogni episodio può risultare decisivo.

Vuoi vedere Rodez-Montpellier in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Rodez-Montpellier sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Rodez-Montpellier in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento del Rodez — Il Rodez sta vivendo una fase estremamente positiva. La squadra non perde da diverse settimane e ha dimostrato grande continuità, costruendo risultati importanti sia in casa che in trasferta. La solidità difensiva e la capacità di restare sempre in partita hanno permesso alla formazione di accumulare punti preziosi. Davanti al proprio pubblico, il Rodez ha mostrato organizzazione e compattezza, caratteristiche che rendono la squadra difficile da affrontare. La fiducia attuale rappresenta uno dei principali punti di forza.

Il momento del Montpellier — Il Montpellier arriva con ambizioni più elevate e con l’obiettivo chiaro di avvicinarsi alla zona playoff. La recente vittoria contro il Le Mans ha confermato la qualità offensiva della squadra e la capacità di reagire nei momenti decisivi. In trasferta il rendimento è stato alterno, ma il potenziale offensivo resta elevato. Il Montpellier può contare su una struttura di gioco equilibrata e su giocatori in grado di creare pericoli in qualsiasi momento.

Probabili formazioni di Rodez-Montpellier — Il Rodez dovrebbe affidarsi a una difesa a cinque per mantenere equilibrio e compattezza, con Braat in porta e una linea difensiva guidata da Magnin. A centrocampo Correia sarà il riferimento per la costruzione, mentre in attacco Baldé e Arconte avranno il compito di sfruttare gli spazi.

Il Montpellier risponde con un sistema più offensivo, con Mendy come punto di riferimento avanzato e Mbuku tra i giocatori più pericolosi nella fase offensiva.

Rodez: 5-3-2: Braat; Galves, Jolibois, Magnin, Lipinski, Lambert; Trouillet, Correia, Benchama; Baldé, Arconte.

Montpellier: 4-1-4-1: Ngapandouetnbu; Mbiayi, Laporte, Jullien, Luce; Everson Junior; Pays, Chennahi, Mbuku, Issoufou; Mendy.

Vuoi vedere Rodez-Montpellier in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Rodez-Montpellier sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA