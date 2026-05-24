La sfida di tennis tra Felix Auger-Aliassime e Daniel Altmaier è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un match interessante sulla terra rossa parigina tra due giocatori con caratteristiche differenti, pronti a contendersi l’accesso al turno successivo in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Auger-Aliassime arriva a questo appuntamento con il favore del pronostico grazie alla maggiore esperienza ai massimi livelli e a un tennis aggressivo capace di fare male anche sulla terra battuta. Il canadese cercherà di imporre il proprio ritmo con servizio e accelerazioni da fondo campo.

Altmaier, invece, è un giocatore che sulla terra rossa sa esprimersi molto bene. Il tedesco punta su intensità, scambi prolungati e solidità da fondo, caratteristiche che potrebbero creare difficoltà a un avversario più offensivo.

Caricamento post Instagram...

Dove vedere Auger-Aliassime-Altmaier in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sui giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Auger-Aliassime-Altmaier sul palinsesto Live di Bet365

Il momento dei due tennisti

Auger-Aliassime proverà a comandare il gioco con aggressività e qualità offensive, cercando di accorciare gli scambi e sfruttare il servizio.

Altmaier, dal canto suo, tenterà di allungare gli scambi e sfruttare la terra battuta per mettere pressione al canadese dal punto di vista fisico e mentale.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU