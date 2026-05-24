La sfida di tennis tra Roberto Bautista Agut e Brandon Nakashima è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un confronto molto interessante tra due giocatori dalle caratteristiche differenti, pronti a contendersi il passaggio del turno sulla terra rossa parigina. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Bautista Agut arriva a questo appuntamento con tutta la sua esperienza maturata nei grandi tornei del circuito. Lo spagnolo è un giocatore estremamente solido da fondo campo, capace di mantenere alta l’intensità degli scambi e sfruttare al meglio la terra battuta.

Nakashima, invece, proverà a fare leva sul proprio tennis aggressivo e sulla qualità del servizio. L’americano cercherà di prendere in mano gli scambi con colpi rapidi e profondi, tentando di evitare lunghe battaglie da fondo contro uno specialista come Bautista.

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Il momento dei due tennisti

Bautista Agut cercherà di sfruttare esperienza e continuità da fondo campo per controllare il ritmo della partita.

Nakashima, dal canto suo, proverà a imporre aggressività e velocità negli scambi, cercando di accorciare i punti e prendere fiducia fin dai primi game.

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