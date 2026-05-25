Il Roland Garros domenica 24 maggio è ufficialmente iniziato sia nel circuito maschile che in quello femminile. Uno dei match più avvincenti del primo round è quello tra Kimberly Birrell e l'americana Pegula, che si terrà domani 26 maggio alle 16:30. Scopri come non perdere neanche uno scambio: continua a leggere l'articolo e segui ogni scambio della sfida.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

La tennista australiana non è stata particolarmente fortunata, ritrovandosi al primo round una delle favorite per la vittoria finale di uno dei circuiti più iconici edel panorama tennistico internazionale., infatti, è la quinta nel ranking internazionale e vanta un'importante esperienza sulla terra battuta, a differenza diche si trova a suo agio su superfici diverse. Non ci sono precedenti sulla terra battuta, l'unica volta in cui le due tenniste si sono ritrovate faccia a faccia è stato il 10 agosto dello scorso anno, sul cemento di. Quel giorno Pegula vinse due set non perdendone neanche uno. Si presenta, chiaramente, come la principale candidata per la vittoria ed il passaggio del turno.L'ultima parola, ad ogni modo, spetterà solo ed esclusivamente al campo. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo frizzante confronto, affronterà nel secondo turno del Roland Garros la vincente tra tra

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