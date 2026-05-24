La sfida di tennis tra Alexander Bublik e Jan-Lennard Struff è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un match che promette spettacolo tra due giocatori offensivi e imprevedibili, pronti a sfidarsi sulla terra rossa parigina in una partita dal grande equilibrio. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Bublik arriva a questo appuntamento con il suo stile di gioco creativo e aggressivo. Il kazako è capace di alternare colpi spettacolari e soluzioni imprevedibili, cercando spesso di prendere subito il controllo dello scambio attraverso il servizio e le accelerazioni.

Struff, invece, è un giocatore che ama comandare il gioco con grande potenza. Il tedesco proverà a sfruttare il proprio servizio e la capacità di spingere da fondo campo, cercando di mantenere alta la pressione sull’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Bublik cercherà di imporre il proprio tennis imprevedibile, puntando su varietà di colpi e aggressività per togliere ritmo all’avversario.

Struff, dal canto suo, proverà a mantenere alta l’intensità con servizio e colpi potenti da fondo campo, cercando di comandare gli scambi fin dall’inizio.

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