La sfida di tennis tra Borna Buse (Buse) e Andrey Rublev è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un confronto sulla terra rossa parigina che vede il russo partire con i favori del pronostico, ma con un avversario pronto a giocarsela senza pressione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Rublev arriva a questo appuntamento con grande potenza e continuità nel circuito ATP. Il suo tennis aggressivo da fondo campo, fatto di ritmo alto e accelerazioni profonde, lo rende uno dei giocatori più pericolosi anche sulla terra battuta.

Buse, invece, proverà a sfruttare la sua solidità e la capacità di restare nello scambio per lunghi tratti. Il suo obiettivo sarà quello di allungare i game e cercare di togliere ritmo a un avversario molto più potente.

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Il momento dei due tennisti

Rublev cercherà di imporre il proprio ritmo con potenza e aggressività da fondo campo, puntando a chiudere gli scambi rapidamente.

Buse proverà a resistere con solidità e continuità, cercando di prolungare gli scambi e sfruttare eventuali cali dell’avversario.

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