Lo streaming gratis della gara Carreno Busta-Lehecka: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
La sfida di tennis tra Pablo Carreno Busta e Jiri Lehecka è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un confronto interessante sulla terra rossa parigina tra l’esperienza dello spagnolo e la crescita di uno dei giovani più solidi del circuito. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Carreno Busta arriva a questo appuntamento con grande esperienza nei tornei del Grande Slam e con un gioco basato su solidità da fondo campo, difesa ordinata e capacità di gestire gli scambi lunghi tipici della terra battuta.
Lehecka, invece, si presenta con un tennis più aggressivo e moderno. Il ceco cercherà di prendere in mano lo scambio con il servizio e con accelerazioni profonde, provando a evitare battaglie prolungate.
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Il momento dei due tennistiCarreno Busta cercherà di imporre il suo ritmo regolare e la sua solidità da fondo campo per allungare gli scambi.
Lehecka proverà invece a comandare con il servizio e con il gioco offensivo, cercando di chiudere rapidamente i punti.
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