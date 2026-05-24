Inizia il Roland Garros e ci sono diversi italiani da tenere d'occhio, tra giovani promesse e i veterani. In questi ultimi c'è Matteo Berrettini, che affronterà al primo round Marton Fucsovics lunedì 25 maggio alle 11:00 di mattina. Per non perdere nemmeno un minuto di questa entusiasmante sfida, continua a leggere l'articolo e scopri come seguirla gratuitamente.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

si presenta alla sfida di lunedì da favorito, nonostante abbia qualchefisico che non gli permette di esprimere al meglio il suo talento. Ex n. 6 del mondo e tre volte semifinalista del Grande Slam, non gioca una partita all'Open di Francia dal 2o21.dal canto suo non rende benissimo sulla terra battuta, non è riuscito infatti a difendere i punti della semifinale di Bucarest ed è scivolato al n. 59 del ranking. Per quanto riguarda invece i, non si registra nessuno sulla terra battuta, ma Berrettini vanta comunque un solido vantaggio di 3-1, tra cui un incontro nelnel 2024.Dunque ad avere il favore del pronostico è l'italiano Matteo Berrettini, che salvo sorprese affronterà nel secondo round il vincente della sfida tra

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