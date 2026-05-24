Al via uno dei circuiti più iconici di questo sport. Il Roland Garros questa mattina è iniziato e già ci sono match particolarmente interessanti. Il calendario, inoltre, propone un confronto molto acceso tra il cileno Garin e l'americano Tien, che si sfideranno lunedì 25 maggio alle 11:00 di mattina. Non perdere neanche un minuto del match, continua a leggere l'articolo e scopri come seguirlo in diretta tv e streaming live gratuitamente.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di GARIN-TIEN SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Garin-Tien in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Garin-Tien sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Il match di lunedì mattina dovrebbe essere particolarmente avvincente. C'è un chiaro favorito che è l'americano, non solo perché vanta una posizione in classifica migliore nel ranking ma anche perché, dati alla mano, è. In Svizzera ha vinto le ultime quattro partite su questa superficie battendo, tra gli altri, anchee Bublik. Fa più fatica invece Garin, che è reduce da ben tre sconfitte di fila tra Italia, Portogallo e Germania. Sulla terra battuta non si registra alcuntra i due tennisti: l'unica volta in cui i due si sono affrontati correva l'anno, ed il sette marzo il cileno ha battuto in due set l'americano.Si preannuncia un match intenso ma in cui, molto probabilmente, avrà la meglio l'americano Tien. Chi vincerà l'incontro, affronterà nel secondo round del Roland Garros il vincente tra l'argentino Diaz Acosta e il cinese Zhang.

E allora che aspetti? Guarda ora Garin-Tien in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU