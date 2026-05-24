Non perdere Garin-Tien: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Al via uno dei circuiti più iconici di questo sport. Il Roland Garros questa mattina è iniziato e già ci sono match particolarmente interessanti. Il calendario, inoltre, propone un confronto molto acceso tra il cileno Garin e l'americano Tien, che si sfideranno lunedì 25 maggio alle 11:00 di mattina. Non perdere neanche un minuto del match, continua a leggere l'articolo e scopri come seguirlo in diretta tv e streaming live gratuitamente.
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Focus sui giocatoriIl match di lunedì mattina dovrebbe essere particolarmente avvincente. C'è un chiaro favorito che è l'americano Tien, non solo perché vanta una posizione in classifica migliore nel ranking ma anche perché, dati alla mano, è molto più esperto sulla terra battuta. In Svizzera ha vinto le ultime quattro partite su questa superficie battendo, tra gli altri, anche Tsitsipas e Bublik. Fa più fatica invece Garin, che è reduce da ben tre sconfitte di fila tra Italia, Portogallo e Germania. Sulla terra battuta non si registra alcun precedente tra i due tennisti: l'unica volta in cui i due si sono affrontati correva l'anno 2023, ed il sette marzo il cileno ha battuto in due set l'americano.
Il tabellone di Roland Garros GarrosSi preannuncia un match intenso ma in cui, molto probabilmente, avrà la meglio l'americano Tien. Chi vincerà l'incontro, affronterà nel secondo round del Roland Garros il vincente tra l'argentino Diaz Acosta e il cinese Zhang.
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