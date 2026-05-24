Non perdere Gaston-Monfils: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Uno dei circuiti più entusiasmanti ed iconici del mondo tennistico ha preso il via questa domenica. Tante sono le partite che hanno regalato spettacolo già dal primo round e domani ce ne saranno altrettante. Tra le sfide più interessanti di lunedì 25 maggio c'è quella tra Gaston e Monfils, che inizierà alle 20:15 di sera. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo derby in salsa francese, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriIl derby francese mette di fronte due profili molto interessanti, che non trovano nella terra battuta la loro confort zone. Infatti su questa superficie Gaston ha rimediato recentemente diverse sconfitte, così come Monfils. Gaston, come evidenziano i risultati ed il ranking, riesce a sprigionare la sua potenza e a mettere in mostra le sue qualità soprattutto su erba e cemento. In questo contesto, quindi, sarà una partita entusiasmante con due tennisti che si misureranno su un campo ostico. Il principale candidato per la vittoria è comunque Gaston, ma non ci sono precedenti tra i due tennisti per avvalorare questa tesi. L'ultima parola, quindi, sarà rimessa lunedì al campo.
Il tabellone di Roland Garros GarrosIl francese che riuscirà a vincere la partita affronterà nel secondo round il vincitore del confronto tra l'argentino Cerundolo e l'olandese Van Den Zandschulp.
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