Uno dei circuiti più entusiasmanti ed iconici del mondo tennistico ha preso il via questa domenica. Tante sono le partite che hanno regalato spettacolo già dal primo round e domani ce ne saranno altrettante. Tra le sfide più interessanti di lunedì 25 maggio c'è quella tra Gaston e Monfils, che inizierà alle 20:15 di sera. Per scoprire come non perdere neanche uno scambio di questo derby in salsa francese, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di SINNER-TABUR SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Gaston-Monfils in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Gaston-Monfils sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Il derby francese mette di fronte due profili molto interessanti, che non trovano nella terra battuta la loro confort zone. Infatti su questa superficieha rimediato recentemente diverse sconfitte, così come. Gaston, come evidenziano i risultati ed il ranking, riesce a sprigionare la sua potenza e a mettere in mostra le sue qualità soprattutto su. In questo contesto, quindi, sarà una partita entusiasmante con due tennisti che si misureranno su un campo ostico. Il principale candidato per laè comunque Gaston, maper avvalorare questa tesi. L'ultima parola, quindi, sarà rimessa lunedì al campo.Il francese che riuscirà a vincere la partita affronterà nel secondo round il vincitore del confronto tra l'argentino Cerundolo e l'olandese Van Den Zandschulp.

E allora che aspetti? Guarda ora Gaston-Monfils in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU